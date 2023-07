As pessoas em situação de sem-abrigo atualmente a pernoitar em tendas na Avenida Almirante Reis, em Lisboa, começaram esta semana a ser avisadas de que até ao próximo dia 12 de julho vão ter de abandonar o local, para que as equipas de higiene urbana da Câmara Municipal de Lisboa possam proceder à limpeza dos espaços.

A denúncia foi feita pelo PAN, que esta quarta-feira enviou um pedido de esclarecimento à Assembleia Municipal de Lisboa, a expor a situação e a questionar a autarquia sobre se a ordem “terá relação” com o “aproximar da jornada Mundial de Juventude”. O Bloco de Esquerda também confrontou a autarquia com a ação da próxima semana, refere o jornal Público.

“Ficámos surpreendidos quando hoje de manhã [esta quarta-feira], as pessoas que atualmente vivem em tendas à porta da nossa sede, em situação de desespero, nos informaram de que têm de sair dali e não sabem para onde vão”, pode ler-se no requerimento, a que o Observador teve acesso. “Confidenciaram-nos que técnicos(as) da Comunidade Vida e Paz estiveram no local e os informaram de que têm de recolher as tendas e abandonar a zona até dia 12 de Julho. Foi-nos também dito pelas mesmas pessoas que este pedido de desocupação da via pública não é apenas para quem pernoita na rua na Avenida Almirante Reis, como na também na Gare do Oriente e outros locais da cidade.”

