Um alto responsável dos talibãs defendeu esta terça-feira a rede social Twitter perante “outras plataformas”, ao considerar que tem a “liberdade de expressão” e “credibilidade” entre as suas vantagens, dias após o lançamento do concorrente Threads por Mark Zuckerberg.

“O Twitter possui duas importantes vantagens sobre outras plataformas de redes sociais. O primeiro privilégio consiste na liberdade de expressão e o segundo é a natureza pública e a credibilidade do Twitter”, indicou Anas Haqqani, através da sua conta nesta rede social.

Twitter has two important advantages over other social media platforms.

The first privilege is the freedom of speech. The second privilege is the public nature & credibility of Twitter. Twitter doesn't have an intolerant policy like Meta. Other platforms cannot replace it. pic.twitter.com/oYQTI3hgfI

— Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) July 10, 2023