A série documental “Harry & Meghan” volta a ser notícia. Depois das muitas revelações que proporcionou quando estreou, em dezembro de 2022 na Netflix, a produção de 6 episódios que conta a história da relação dos duques de Sussex foi nomeada para um prémio em Hollywood.

“Harry & Meghan” está, assim, nomeada para os prémios de televisão dos Hollywood Critics Awards na categoria de Melhor Série de Não-Ficção em Streaming. A esta produção juntam-se mais cinco candidatos: “Prehistoric Planet”, com David Attenborough, “Rainn Wilson and the Geography of Bliss”, “Rennervations”, com Jeremy Renner, “The 1619 Project” e “The Reluctant Traveler with Eugene Levy”. O vencedor será conhecido numa cerimónia no dia 13 de agosto.

The 2023 HCA TV Awards nominees for Best Streaming Nonfiction Series are: Harry & Meghan

Prehistoric Planet 2

Rainn Wilson and the Geography of Bliss

Rennervations

The 1619 Project

The Reluctant Traveler with Eugene Levy #HCATVAwards #NonfictionSeries pic.twitter.com/tF7eiRxMCv — Hollywood Critics Awards (@HCAcritics) July 11, 2023

O contrato entre os duques de Sussex e a Netflix foi conhecido em setembro de 2020, o ano em que deixaram a família real e o Reino Unido, com rumores de que teria um valor de 100 milhões de dólares (quase 90 milhões de euros). A série documental “Harry & Meghan” foi a única produção do casal para o canal até agora, uma vez que a série de animação que a duquesa tinha prevista foi cancelada em fevereiro de 2022. No passado mês de junho, foi o Spotify que cancelou o contrato com os duques de Sussex. Segundo um comunicado conjunto,“ambas as partes concordaram com o cancelamento”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Harry & Meghan” conta a história do casal, relatada pelos próprios e com imagens inéditas, desde que se conheceram até ao momento em que já estavam a viver em família na Califórnia, passando pelo namoro, casamento real e todas as polémicas da vida na família real e depois da sua saída.

Nos primeiro três episódios, Harry conta que conheceu Meghan no Instagram, compara-a com a mãe, a princesa de Gales, e ambos revelam como foi o namoro. São abordadas ainda questões como a raça e a intrusão dos media britânicos. Nos três outros episódios, Harry revela um episódio em que o irmão, o príncipe William, gritou com ele e critica o papel dos gabinetes de comunicação dos palácios. O casal revela que já tinha tentado deixar o Reino Unido e aborda a publicação da carta que Meghan escreveu ao pai e que viria a ser publicada na imprensa britânica, levando os duques a recorrer à justiça.

A série biográfica foi lançada na plataforma de streaming em dezembro de 2022, três episódios de cada vez em dois dias com uma semana de diferença. Revelou-se um verdadeiro sucesso, porque, em janeiro de 2023, a Netflix revelou que a série se tinha tornado a segunda documental mais bem sucedida de sempre na plataforma. No Reino Unido, foi a série de televisão com subscrição mais vista do ano, segundo dados publicados pelo jornal Telegraph.