O Spotify e a Archewell Studio, produtora fundada por Meghan Markle e o príncipe Harry, anunciaram esta sexta-feira o cancelamento do contrato que os ligava, menos de um ano depois de ser lançado o podcast “Archetypes” na plataforma.

Em comunicado conjunto, pode ler-se que “ambas as partes concordaram com o cancelamento” e que “estavam orgulhosos da série que fizeram juntos”, assumindo assim a não renovação do podcast de Meghan para uma segunda temporada, segundo a BBC News. A primeira estreou em agosto de 2022 e teve 12 episódios.

As razões para o fim do contrato não foram tornadas públicas, mas os media norte-americanos sugerem que o fim se deveu ao facto de Harry e Meghan não conseguirem cumprir a meta de produtividade estabelecida pelo Spotify e, por isso, não poderem receber o valor total acordado. Não se sabe ainda se “Archetypes” vai continuar mas numa plataforma diferente, como informa o The New York Times.

Para além do negócio com o Spotify, o casal real possui outros rendimentos comerciais, nomeadamente o contrato de vários anos com a Netflix, onde estão incluídos documentários e séries documentais, longas-metragens, programas com guião e conteúdos infantis e o contrato com a Penguin Books, com a qual Harry já publicou a sua autobiografia “Spare”.

Quando o podcast foi anunciado em 2020 estava estipulado que as duas partes iriam realizar várias séries em conjunto, numa altura em que tinha passado pouco mais de um ano da renúncia aos títulos reais por parte dos duques de Sussex. A BBC News indica que o contrato entre a produtora e o Spotify rondava os 25 milhões de dólares (aproximadamente 23 milhões de euros).

Em dezembro, como noticia a BBC News, Archetypes ganhou o prémio de melhor podcast no People’s Choice Award em Los Angeles.

A rescisão aparece numa altura em que o Spotify anunciou que vai despedir 200 trabalhadores do departamento de podcasts depois de um período de forte investimento no meio, afirmando tratar-se de um “realinhamento estratégico”.