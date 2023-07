A Ucrânia demitiu esta sexta-feira o embaixador no Reino Unido, Vadym Prystaiko, no que será uma consequência da polémica recente que envolveu Zelensky e o ministro da Defesa do Reino Unido. Prystaiko deu uma entrevista onde criticou o tom usado pelo Presidente ucraniano, o que levou a uma troca “acesa” de telefonemas entre Kiev e a embaixada, culminando com a saída de Prystaiko.

Embora não haja uma explicação oficial para a demissão, Vadym Prystaiko apareceu recentemente a criticar Zelensky, acusando-o de “sarcasmo pouco saudável” na forma como respondeu ao ministro britânico da Defesa. O ministro, Ben Wallace, tinha dito que Kiev não pode olhar para o Reino Unido e para os parceiros do Ocidente “como o serviço de entregas da Amazon” (para receber armas).

A esse comentário, Zelensky respondeu com humor e um toque de sarcasmo: “De que forma, então, é que devemos mostrar a nossa gratidão? Podemos acordar logo de manhã e agradecer ao ministro, todos os dias… Ele que me escreva uma carta a dizer como é que lhe posso agradecer”.

Vadym Prystaiko não terá gostado de ouvir o Presidente ucraniano a falar desta forma de um membro do governo britânico e, numa entrevista à Sky News, disse que “este tipo de sarcasmo não é saudável”.

“Estamos a trabalhar em conjunto, não precisamos de mostrar aos russos que há algum tipo de problemas entre nós…”, acrescentou.

Vadym Prystaiko says he doesn't think President Zelenskyy's "sarcasm" at the NATO summit "is healthy".

"We're not expecting anybody to fight for us, we only ask for equipment," he says. https://t.co/PAiZ4D1jU3

