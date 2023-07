Na véspera da estreia da Seleção Nacional Feminina no Mundial2023 da Nova Zelândia, o primeiro-ministro fala num “momento histórico” e mostra-se confiante num “desempenho extraordinário” das jogadoras portuguesas.

Num vídeo divulgado na tarde deste sábado, e com o equipamento de Portugal nas mãos, António Costa deseja boa sorte às “navegadoras” e pede ainda o apoio de todos os portugueses: “A distância é grande, o horário não é fácil, mas vamos estar com a nossa seleção”.

É um momento histórico. Pela primeira vez, a Seleção Feminina vai esta presente num Mundial de futebol. É qualquer coisa tão emocionante como deve ter sido em 1966, quando pela primeira vez a Seleção Masculina disputou um Mundial. Foi um desempenho extraordinário e desta vez também será”, afirma António Costa.

Celebrámos juntos o apuramento inédito e continuaremos juntos, agora, a acompanhar cada passo desta caminhada. A poucas horas do jogo de estreia da @selecaoportugal Feminina de Futebol no #FIFAWWC , quero desejar boa sorte e sucesso às #Navegadoras.#Portugal está convosco! pic.twitter.com/MssQm5mVpA — António Costa (@antoniocostapm) July 22, 2023

O primeiro jogo de Portugal é contra a vice-campeã, os Países Baixos, às 8h30 de Portugal continental deste domingo (19h30 locais). O primeiro-ministro lembra que temos “um grupo de arranque bastante difícil” (para além de Países Baixos, Estados Unidos e Vietname), mas mostra-se confiante na equipa.

Temos excelentes jogadoras para ir à luta e, esperamos, para ganhar”, afirma António Costa.

O primeiro-ministro estará na Nova Zelândia, a assistir à partida. António Costa teve mesmo de sair mais cedo da reunião do Conselho de Estado de ontem para apanhar o avião.

O nono encontro entre Portugal e Países Baixos, da primeira ronda do Grupo E, vai decorrer no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.

A seleção portuguesa feminina de futebol tem todas as 23 jogadoras à disposição para a estreia no Mundial2023.

A partida tem relato na Rádio Observador.