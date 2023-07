Domingo, dia 23 de julho, será um dia histórico para o futebol feminino português. Em Auckland, bem longe na Nova Zelândia, a Seleção Nacional vai estrear-se em Campeonatos do Mundo no jogo contra os Países Baixos (8h30). Depois, seguem-se Vietname e EUA, com a equipa de Francisco Neto a manter vivo o sonho de garantir o difícil apuramento para os oitavos de final da competição.

Numa lista de 23 jogadoras onde a larga maioria esteve no último Europeu, no verão passado, existem vários perfis: as licenciadas, as mais velhas que pagaram para jogar, as mais novas que já passaram pelas camadas jovens dos clubes e até uma única campeã europeia. Estes são os percursos (e as melhores histórias) das jogadoras portuguesas que vão disputar o Mundial de futebol feminino.

Ana Rute Campos Costa

Idade: 29 anos (Barcelos)

Clube: Benfica

Títulos: 2 Campeonatos, 2 Taças de Portugal, 2 Supertaças e 1 Taça da Liga

Clubes que representou: Casa do Povo de Martim, Boavista, Clube de Albergaria, Sp. Braga, Famalicão e Benfica

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.