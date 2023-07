Três alegados traficantes de droga foram detidos pela GNR no concelho de Ourique, distrito de Beja, e vão ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, anunciou esta segunda-feira a força de segurança. Em comunicado, o Comando Territorial de Beja da GNR indicou que os suspeitos, todos homens, com idades entre os 19 e os 29 anos, foram detidos, na sexta-feira, por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Aljustrel.

Segundo a GNR, durante um patrulhamento, os militares da Guarda detetaram duas viaturas suspeitas a circular no Itinerário Complementar (IC) 1. “Foi feita uma abordagem, uma revista pessoal de segurança aos ocupantes e uma busca às viaturas”, adiantou, referindo que os militares constataram que os suspeitos se encontravam “na posse de grande quantidade” de droga. De acordo com a GNR, na sequência da revista e das buscas foram apreendidas 46,478 doses de haxixe, 170 euros em dinheiro, sete telemóveis e as duas viaturas.

Os detidos já foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Beja, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva. Esta operação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito (DT) e do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Beja e da Secção de Informações e Investigação Criminal do Comando Territorial de Beja e do Comando Territorial de Faro.