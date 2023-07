O Spotify vai subir os preços das subscrições Premium em dezenas de mercados, incluindo Portugal. A possibilidade de evitar os anúncios enquanto se ouve música vai tornar-se mais cara, com aumentos que podem chegar aos dois euros.

Os clientes estão a ser gradualmente avisados sobre a subida de preços, que entra em ação daqui a um mês, através de email. Quem tem o plano individual passará a pagar 7,99 euros por mês, mais um euro do que até aqui. O plano Duo, válido para duas contas, passa a custar 10,49 euros, mais 1,5 euros do que até aqui. A assinatura familiar, que permite ter até seis contas, também aumenta dois euros, passando a custar 13,49 euros por mês. Já o plano estudante, que dava acesso a uma conta com 50% de desconto na mensalidade, passa a custar 4,49 euros, uma subida de um euro.

Em comunicado, a empresa sueca justifica esta subida de preços com as alterações no mercado de streaming em relação a 2008, quando a empresa foi lançada. “Para podermos continuar a inovar, estamos a mudar os preços do Premium numa série de mercado em todo o mundo. Estas mudanças vão permitir-nos continuar a entregar valor aos fãs e artistas na nossa plataforma.”

Quem não concordar com os novos preços terá um mês para cancelar o serviço. No caso de já ser subscritor de alguma mensalidade Premium, continuará a pagar o preço “antigo” por mais um mês e só vai sentir o aumento em setembro.

O Spotify explica que os clientes que estejam em período experimental vão poder ter “um mês ao preço original após o final desse período”. Depois disso, entrará em vigor o novo preço para o plano.

A subida de preços vai afetar milhões de clientes, já que os aumentos vão chegar também a mercados como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido ou Espanha. O Spotify tinha resistido ao aumento de preços até agora, ao contrário de serviços rivais como o Apple Music ou o Tidal, que já subiram preços este ano.

Utilizadores continuam a crescer… e prejuízos também

Esta terça-feira, na apresentação de resultados do segundo trimestre, a empresa revelou que conquistou mais clientes nos últimos três meses, alcançando a marca dos 551 milhões de clientes mensais ativos, métrica que junta os clientes que pagam assinaturas e os clientes que, em alternativa, ouvem anúncios.

O Spotify nunca teve tantos clientes Premium como agora: eram 220 milhões em junho, um aumento homólogo de 17%. Este é um indicador relevante para o negócio da empresa, já que é o principal motor das receitas. O número de clientes que recorre à versão gratuita e dependente de anúncios também aumentou, passando dos 317 milhões para 343 milhões.

Apesar de ter mais clientes dispostos a pagar pelo serviço, a empresa criada pelo sueco Daniel Ek continua a perder dinheiro. No segundo trimestre do ano, teve um prejuízo de 112 milhões de euros, o mesmo montante que tinha perdido nos primeiros três meses de 2023.

(Atualizada às 14h46 com correção de preço na mensalidade Duo)