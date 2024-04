A plataforma sueca de música Spotify teve um lucro de 197 milhões de euros no primeiro trimestre, recuperando das perdas registadas entre janeiro e março de 2023, disse esta terça-feira a empresa.

Nos primeiros três meses do ano anterior, a empresa teve um prejuízo de 225 milhões de euros.

As receitas subiram 20% para 3.636 milhões de euros e o lucro operacional da empresa foi de 168 milhões de euros, em comparação com os 156 milhões de prejuízo que tinha registado no primeiro trimestre de 2023.

O número de utilizadores ativos mensais aumentou 19% para 615 milhões, três milhões abaixo do que a empresa tinha previsto.

O número de assinantes mensais foi de 239 milhões, um aumento de 14%.

“O negócio funcionou bem no primeiro trimestre, impulsionado por ganhos em termos de assinantes (…) e com um recorde de rentabilidade”, indicou a companhia em comunicado.

A Spotify espera faturar 3.800 milhões de euros no segundo trimestre e obter um lucro operacional de 250 milhões, prevendo alcançar 631 milhões de utilizadores mensais e 245 milhões de assinantes.