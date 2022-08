Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Spotify quer passar a vender bilhetes para concertos diretamente aos fãs, uma mudança face ao que acontece atualmente em que direciona os utilizadores para plataformas de venda como a Eventbrite ou a Ticketmaster. A funcionalidade está ainda numa fase de teste, mas já está a chamar a atenção, uma informação que foi avançada pelo site especializado Music Ally.

Numa área chamada Spotify Tickets, já é possível encontrar uma série de concertos disponíveis, com a opção de encontrar bilhetes. Esta área é descrita numa pesquisa do Google com uma diferença relevante: “o seu local para eventos ao vivo, de criadores de que gosta, com bilheteira do Spotify”, numa tradução livre.

Uma vez que esta funcionalidade ainda estará em fase de teste, conforme explicou um porta-voz ao The Verge, é possível encontrar concertos de artistas como Tokimonsta ou Annie DiRusso, mas apenas localizados nos Estados Unidos. De acordo com o TechCrunch, o site já tem uma política disponível, onde comunica aos clientes as especificidades deste serviço, explicando que não será o serviço de streaming a definir o preço dos bilhetes, já que essa informação será feita pelos artistas, promotoras ou espaços de concertos. É também indicado que será cobrada uma comissão, que será comunicada no momento de compra. Esta é, aliás, uma prática comum nas bilheteiras online.

Esta é uma mudança considerável na estratégia da empresa sueca, que ao longo dos últimos anos tem disponível uma área para encontrar eventos ao vivo, mas onde os clientes são direcionados para empresas parceiras. A Ticketmaster ou a Eventbrite têm sido alguns dos parceiros.

