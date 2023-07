O sucesso do filme da Barbie deu um grande destaque à marca, mas nem todos parecem ter gostado. Na Rússia, Maria Butina, deputada da Duma (câmara baixa do Parlamento russo) e membro da comissão de assuntos exteriores, defende o fim da venda da emblemática boneca em todo o país — e vai propor uma medida para esse efeito.

Numa entrevista à televisão russa Duma TV, Maria Butina lembrou o filme da Barbie e denunciou os exemplos de “gays, transgénero e mulheres”, não havendo igualmente — na longa metragem — uma “referência à união entre o homem e mulher”. “A Barbie, juntamente com a Mattel, deve parar de fazer negócio, porque importam as temáticas LGBT+ para a Rússia.”

Para além disso, de acordo com Maria Butina, os exemplos do filme promovem as “relações homossexuais”, algo que vai contra a legislação russa que proíbe que “propaganda LGBT+” seja exposta a crianças. “Estou categoricamente contra a venda das bonecas nas lojas”, assumiu Maria Butina, preferindo que as crianças russas brinquem com bonecas fabricadas na Rússia, estas que, garante a responsável, divulgam uma mensagem “adequada”. “Temos boas bonecas.”

Devido às sanções aplicadas pela indústria cinematográfica do Ocidente após a invasão da Ucrânia, o filme da Barbie não está a ser transmitido nos cinemas russas. Ainda assim, como conta o Moscow Times, o país não ficou indiferente ao fenómeno — e vários influencers tem-se vestido de cor de rosa.