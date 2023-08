O incêndio que lavra com “bastante intensidade” na zona de Ourém, no distrito de Santarém, obrigou à evacuação da localidade de Óbidos, disse hoje à Lusa fonte da Proteção Civil. Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, disse que o fogo tem uma frente ativa, que se dirige para a localidade de Óbidos.

Ainda assim, o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, disse que espera que o incêndio que lavra naquele concelho do distrito de Santarém com “bastante intensidade” desde as 17h20, fique dominado nas próximas horas.

“Com os reforços que estão a chegar e que chegaram há muito pouco tempo e também com a baixa de temperatura, o aumento da humidade e com a ausência de vento pensamos que nas próximas horas conseguiremos dominar o incêndio”, disse à Lusa o autarca.

Luís Albuquerque referiu ainda que “a cabeça do incêndio” tem ardido com “alguma intensidade” e tem tido projeções que dificultam a ação dos bombeiros.

Segundo o presidente da Câmara, o incêndio já obrigou a retirar uma pessoa idosa de uma casa na localidade de Óbidos, por precaução.

Antes, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, tinha dito à Lusa que o fogo com uma frente ativa, estava a dirigir-se para Óbidos, tendo sido necessário evacuar a localidade por precaução.

O incêndio numa zona de mato deflagrou cerca das 17:20 na zona de Casal Menino, na freguesia de Matas, em Ourém, estava a ser combatido pelas 22h20 por 279 operacionais, apoiados por 81 viaturas e um meio aéreo, segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Já este sábado, o concelho de Ourém foi palco de um outro incêndio dado como dominado no final da noite.