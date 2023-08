A criação de emprego no segundo trimestre deste ano está a fazer-se através dos postos de trabalho pouco qualificados, que recuperam agora depois das perdas da pandemia. Em contraste, os grupos das profissões com maiores qualificações registam perdas homólogas, embora estejam com mais profissionais do que no pré-pandemia, de acordo com uma análise aos dados do Inquérito ao Emprego divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No segundo trimestre de 2023, um período que abrange abril, maio e junho, ou seja, o arranque da época alta do verão, havia em Portugal 4.979,4 mil pessoas empregadas, mais 77,6 mil (1,58%) do que no mesmo período de 2022, mantendo-se a recuperação face à descida acentuada durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19. Essa recuperação, aliás, já permitiu ultrapassar o número de trabalhadores do pré-pandemia: do segundo trimestre de 2019 para o mesmo trimestre deste ano, aumentou em 205 mil o número de pessoas empregadas no país.

Mas os dados do INE revelam que a criação de emprego recente está a fazer-se mais pelo lado do trabalho pouco qualificado do que pelos grupos mais qualificados. Em termos percentuais, entre o segundo trimestre de 2022 e os mesmos três meses (abril, maio, junho) de 2023, foi o grupo dos “trabalhadores não qualificados” que mais viu o emprego crescer (14,79%, mais 53 mil), para um total de 413 mil trabalhadores.

