Dois homens, de 43 e 23 anos, foram detidos pela Policia Judiciária de Setúbal por fortes indícios da prática de um homicídio num café no Monte da Caparica, no concelho de Almada, em junho.

Segundo a PJ, sobre os dois homens recaem também fortes indícios da prática de, “pelo menos, quatro crimes de homicídio qualificado na forma tentada”.

As vítimas dos crimes são todas homens com idades entre os 17 e os 28 anos.

Em comunicado, a PJ adianta que os factos remontam a junho quando os suspeitos, juntamente com outras pessoas ainda por identificar e localizar, deslocaram-se a um café no Monte da Caparica, onde se encontravam as vítimas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após entrarem no espaço, os suspeitos, de 43 e 23 anos, efetuaram diversos disparos de armas de fogo, atingindo várias pessoas, uma das quais veio as falecer, já no hospital”, lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PJ, os suspeitos têm antecedentes criminais pela prática de “crimes graves”, estando um deles em liberdade condicional, após ter cumprido pena pelo crime de homicídio consumado.

Os detidos, adianta a PJ, serão presentes a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.