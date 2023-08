“Acho que podemos todos concordar que o Elon não está a ser sério e que é tempo de seguirmos em frente”, escreveu Mark Zuckerberg na Threads, a rede social que criou para rivalizar com o X, antigo Twitter.

Há semanas que a imprensa internacional acompanha o possível combate entre Mark Zuckerberg, que comanda o Facebook, Instagram e agora Threads, e Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter). Mas, apesar da troca de comentários, praticamente não há informação concreta sobre quando é que o duelo poderá acontecer.

Toda a incerteza em torno do combate, que seria disputado na modalidade de artes marciais mistas (MMA), terá deixado Zuckerberg agastado. “Disponibilizei uma data real. O Dana White [presidente da Ultimate Fighting Championship] ofereceu-se para transformar isto numa competição legítima para solidariedade”, explica o empresário na Threads.

O fundador do Facebook está cansado de desculpas. “O Elon não confirma uma data, depois diz que precisa de uma cirurgia, agora pergunta se podemos fazer uma ronda de teste no meu quintal”. O dono da maior rede social do mundo tem um ringue no quintal da sua mansão.

Zuckerberg deixa ainda um recado a Musk. “Se o Elon quiser ser sério sobre uma data real e um evento oficial, sabe como me contactar. Em caso contrário, é tempo de seguir em frente.” O empresário norte-americano diz que prefere focar-se em “competir com pessoas que levam o desporto a sério”.

Há dois dias, o dono do Facebook garantiu que “está pronto” para o combate desde o dia em que foi desafiado por Musk. Há menos de dois meses, o magnata sul-africano disse que estava disponível para “um combate numa jaula”, desafiando Zuckerberg.

Desde então, Musk tem falado muito sobre o combate, mas sempre sem se comprometer com uma data, enquanto Zuckerberg tem partilhado fotografias dos vários treinos que faz.

Na sexta-feira, Elon Musk fez uma publicação na rede social X onde dava a entender que a luta com o rival poderia acontecer num “local épico” dos tempos da Roma Antiga. Muitos pensaram no Coliseu, em Roma. O facto de Musk referir que tinha falado com a primeira-ministra de Itália e com o Ministério da Cultura italiano adensaram a expectativa. “Eles concordaram com a localização épica”, acrescentava.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023