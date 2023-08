Há quase dois meses, Elon Musk desafiou e Mark Zuckerberg aceitou lutar num ringue. O combate ainda não tem data marcada — e não é uma certeza que vá mesmo acontecer — mas o dono do X, anteriormente Twitter, disse este domingo que será transmitido em direto na rede social.

Numa publicação feita na plataforma X, Elon Musk avançou também que “todas as receitas” da luta “reverterão a favor de instituições de caridade para veteranos” de guerra.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ????. All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

A resposta de Zuckerberg chegou na Threads, plataforma criada pela Meta para rivalizar com o Twitter. “Não deveríamos utilizar uma plataforma mais fiável, que possa efetivamente angariar fundos para a caridade?”, questionou o CEO da Meta, empresa-mãe de redes sociais como Instagram e WhatsApp.

A troca de mensagens continuou, com os empresários a responderem às publicações um do outro nas suas respetivas redes sociais. Um utilizador do X partilhou uma captura de ecrã com a resposta de Zuckerberg e Musk não hesitou em comentar. Com emojis a rir e um link para um artigo do Daily Mail que data de um dia de junho em que todas as redes sociais da Meta registaram falhas, o patrão da Tesla e da Space X questionou: “Queres dizer estas plataformas?”.

You mean these platforms? ????????https://t.co/3pWM0vUmbT — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

Ao longo deste domingo, Musk voltou a falar sobre a luta para garantir aos seus seguidores que estava a “levantar pesos todos os dias” para se preparar. “Não tenho tempo para treinar, então levo-os para o trabalho”. Foi mais uma publicação que recebeu uma resposta de Zuckerberg.

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight. Don’t have time to work out, so I just bring them to work. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Na rede social Threads, o CEO da Meta afirmou que quando foi desafiado, em junho, sugeriu o dia 26 de agosto para o combate, mas que Musk “ainda não confirmou”. “Estou pronto hoje”, vincou, acrescentando que adora “este desporto” e que continuará “a competir com pessoas que treinam, independentemente do que venha a acontecer”. O site MarketWatch nota que Zuckerberg tem formação em artes marciais mistas e que concluiu o seu primeiro torneio de jiu-jitsu no início deste ano.

Por sua vez, o dono do X disse que a data “exata ainda não foi definida”. E explicou o porquê: “Amanhã [esta terça-feira] vou fazer uma ressonância magnética ao pescoço e à parte superior das costas. Talvez seja necessário fazer uma cirurgia antes de o combate poder acontecer. Saberemos esta semana”.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow. May require surgery before the fight can happen. Will know this week. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

Quanto às previsões para a luta, Elon Musk indicou que se for “curta” poderá vencer. Contudo, se for longa Zuckerberg “pode vencer na resistência”. “Eu sou muito maior e há uma razão para a MMA [Artes Marciais Mistas] ter categorias de peso”, afirmou.

If the fight is short, I probably win. If long, he may win on endurance. I am much bigger and there is a reason MMA has weight divisions. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

Elon Musk desafiou Zuckerberg a lutar no Vegas Octagon, um ringue em Las Vegas, no final de junho. O CEO da Meta aceitou, mas ainda não há certezas de que o combate vá realmente acontecer.