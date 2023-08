Uma luta de gladiadores nos tempos modernos. Parece ser assim que Elon Musk está a posicionar o “combate do século” contra o rival da tecnologia e dono da Meta, Mark Zuckerberg. Numa série de publicações no X (anterior Twitter), o dono daquela rede social prometeu que a luta (que ainda não tem data) vai acontecer num “local épico”. E, como maneira de levantar o véu, deu pistas que apontam para um local: o Coliseu de Roma.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

— Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023