O Sporting esteve empatado até bem perto do fim contra o Vizela, mas acabou por vencer com um golo nos descontos. O FC Porto perdia por 1-0 na segunda parte do jogo diante do Moreirense, mas acabou por conseguir a cambalhota. O Benfica tinha até perto do minuto 90 do duelo com o Boavista a mãos nos três pontos que acabou por deixar escapar, saindo de mão a abanar do Bessa.

Os encarnados demoraram apenas dois jogos oficias até somarem uma derrota, algo que, na temporada passada, só aconteceu ao 29.º encontro oficial, em Braga. Além disso, há dez anos que as águias não perdiam o encontro de estreia no campeonato.

????Há 10 anos que o Benfica não perdia o jogo de abertura da ????????Liga. Equipas que mais vezes derrotaram o Benfica na abertura da Liga Portuguesa:

4 FC Porto

3 Boavista

2 Sporting

1 Leixões

1 Marítimo

1 Vitória FC

1 Académica pic.twitter.com/dN42IWdgEF — Playmaker (@playmaker_PT) August 14, 2023

As circunstâncias levaram a que o Benfica estivesse a jogar em inferioridade numérica desde os 50 minutos. No entanto, o treinador do clube da Luz, Roger Schmidt, ficou agradado com a reação da equipa à situação desfavorável. “Após o vermelho, mostrámos uma boa atitude. Acreditámos sempre em nós próprios. Jogámos bom futebol, fomos corajosos a atacar e para pressionar alto, mesmo com dez jogadores. Isso foi algo que apreciei. Na primeira parte, podíamos ter estado um pouco melhor na posse de bola. Perdemos a bola desnecessariamente, não tivemos paciência suficiente. Isso era algo que podíamos ter feito melhor na primeira parte, mas não era fácil, porque o adversário esteve bem e foi agressivo”, analisou o técnico.

O Boavista acabou por chegar ao golo da vitória no tempo de compensação. Até ao final, Roger Schmidt, não lançou João Mário, uma das principais referência da equipa na temporada passada e titular na Supertaça. “A estratégia para hoje era jogar com o Musa e com o Rafa na frente e com o Aursnes e com o Di María entre linhas. Na quarta-feira [ndr: na Supertaça], estiveram muito bem. Foi por isso que o João Mário começou de fora. Depois, foi a história do jogo a decidir as minhas substituições. A entrada do Morato deu-nos muita estabilidade. Mais tarde precisámos de um número seis e da velocidade do David Neres na frente. Quase marcámos o 3-2″, disse o alemão.

Esta foi a segunda vez que o Boavista venceu o Benfica nos últimos quatro jogos no Bessa. O último triunfo dos axadrezados contra as águias tinha acontecido em 2020/21.