A Comissão Europeia vai mobilizar 56 bombeiros, 10 veículos de apoio e duas aeronaves para ajudar a Grécia a combater uma nova vaga de fogos, após julho ter testemunhado os piores registos de incêndios florestais.

Depois de, no domingo, um incêndio descontrolado no nordeste da Grécia, perto da fronteira turca, ter destruído habitações e plantações e obrigado à evacuação de várias aldeias, o executivo comunitário divulgou esta segunda-feira que a União Europeia (UE) está a “enviar duas aeronaves de combate a incêndios da rescEU [reserva estratégica do Mecanismo Europeu de Proteção Civil] baseados no Chipre e uma equipa romena de combate a incêndios”.

Numa altura em que novos incêndios deflagram na região grega de Alexandroupolis-Feres, a UE está também a mobilizar um total de 56 bombeiros e 10 veículos, que chegarão esta segunda-feira ao país, de acordo com um comunicado da Comissão Europeia.

Além disso, uma equipa de bombeiros pré-deslocada por França já se encontra na Grécia, no âmbito do plano de preparação da UE para a época de incêndios florestais.

Citado na nota informativa, o comissário europeu responsável pela gestão de crises, Janez Lenarcic, lembra que “a Grécia já viveu, de longe, o seu pior mês de julho desde 2008 em termos de incêndios florestais”.

“A área ardida é maior e os incêndios são mais intensos e violentos, destruindo mais superfície do que anteriormente. O incêndio de Alexandroupolis-Feres já danificou casas e forçou a evacuação de oito aldeias, [pelo que] a resposta rápida da UE é, mais uma vez, essencial”, adianta Janez Lenarcic.

A assistência agora anunciada segue-se à resposta da UE à anterior ativação do Mecanismo de Proteção Civil da UE pela Grécia no mês passado, quando foram mobilizados nove aparelhos aéreos, 510 bombeiros e 117 veículos, bem como o serviço de cartografia por satélite do programa Copernicus, que continua a avaliar os danos no país.

“A Comissão mantém-se em estreito contacto com as autoridades gregas através do seu Centro de Coordenação de Resposta de Emergência e está pronta a mobilizar mais assistência, se necessário”, conclui o comunicado do executivo comunitário.

Alimentadas por ventos fortes, as chamas irromperam na madrugada de sábado, por razões desconhecidas, queimando florestas e matos numa zona rural da Trácia Ocidental perto da cidade portuária de Alexandrópolis, a cerca de 25 quilómetros da fronteira turca.