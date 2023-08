Vai-m’à banda

26 de agosto, sábado, a partir das 15h. Vários locais. Entrada gratuita.

Para celebrar o melhor da comida, bebida e música portuguesa: o Vai-m’à Banda, festival itinerante que leva música às tascas mais icónicas de Guimarães, está de volta para a sexta edição. Catarina Branco, que aqui apresenta o seu primeiro trabalho em nome próprio (é possível que já a tenha visto com Luís Severo ou Chica), é a responsável por dar início à festividade de um dia, que decorre a 26 de agosto, sábado. Composto por seis nomes, do cartaz fazem ainda parte Branco toca Marco Paulo, aventura do guitarrista Pedro Branco que aqui reinterpreta a obra de Marco Paulo; Club Makumba, que junta Tó Trips, João Doce, Gonçalo Prazeres e Gonçalo Leonardo para um “exercício musical livre, espontâneo, experimental e tribalista”; ou ainda Tiago, natural de Guimarães, cujos sets vão encerrar o Vai-m’à Banda, evento organizado pela Revolve, com o apoio do município de Guimarães. Os locais que vão dar música? A Tasca Expresso, Adega do Ermitão, Amigos da Penha, Tio Júlio e Taberna do Trovador. Gratuito, as pulseiras para participar no evento vão ser distribuídas a partir das 15 horas na Tasca Expresso. Consulte o cartaz completo.

Feira do Livro do Porto

Jardins do Palácio de Cristal, Porto. De 25 de agosto a 10 de setembro. Entrada livre.

Para fazer parte de um festim literário: arrancou a 25 de agosto a 10.ª edição da Feira do Livro do Porto, que se prolonga até 10 de setembro. A decorrer nos Jardins do Palácio de Cristal, inclui o trabalho desenvolvido por mais de cem editoras, livreiros e alfarrabistas, exibidos ao longo da Avenida das Tílias. Mas há mais: conte ainda com um total de 20 conversas, 21 concertos, quatro sessões de cinema, cinco de comédia e ainda 58 atividades para toda a família, incluindo os miúdos (pode ver aqui a programação completa). Manuel António Pina é o homenageado na edição que marca a primeira década do festival literário do Porto, com uma série de atividades — desde a atribuição do nome do autor à décima tília; à exibição da curta metragem “As Casas Não Morrem”, de Inês Fonseca Santos e Pedro Macedo Portugal, da qual o também jornalista, apaixonado por Cinema, é protagonista. Esta sexta-feira estreou-se ainda a exposição “Pina Germano”.

Cozinha das Flores

Largo de São Domingos, 62, Porto. Tel.: 229 760 001. De terça-feira a sábado, pequeno-almoço das 9h às 12h; almoço das 12 às 14h30.

Para conhecer as novidades do Largo de São Domingos: agora é possível tomar o pequeno-almoço no Flôr, bar adjacente ao restaurante Cozinha das Flores, que conta com assinatura do aclamado chef Nuno Mendes. No campo da pastelaria e da bebida, aos comandos estão, no entanto, outras mãos: Gil Fortuna, formado e formador na Ècole Internationale de Boulangerie, é quem garante que o pão quente e pastelaria de excelência chegam à mesa; já Lucas Leite, barista do Flôr, é o responsável por entregar aqui o melhor café artesanal, de terça-feira a sábado, entre as 9h e as 12h. Se preferir, antes, uma refeição mais composta, também nesse campo há novidades: o Cozinha das Flores já está aberto ao almoço, servindo o menu de verão, que inclui desde tosta de lavagante e bacon fumado com folhas de verão e emulsão de manteiga noisette; a açorda de pão com tomate de verão e ovos bio. Também durante o dia poderá provar algumas das opções que se têm vindo a tornar nas mais populares do restaurante do Largo de São Domingos: o pastel de nata de nabos com caviar e lula gigante dos Açores fumada com estufado de grão-de-bico e sames. Conte ainda com vinhos de baixa intervenção. Com 36 lugares e um mural de azulejos do arquiteto Álvaro Siza Vieira, vencedor do prémio Pritzker, o Cozinha das Flores e o Flôr fazem parte do The Largo, a funcionar desde maio de 2023.

Vila Foz

Avenida Montevideu 236, Porto. Tel.: 222 449 700.

Para beber uma das Maravilhas do Mundo: um único menu que inclui sete sugestões de países distintos, onde habitam algumas das conhecidas Maravilhas do Mundo. Do México, Brasil, Peru, Itália e Índia — a que se juntam ainda os ingredientes nacionais e japoneses — é este o conceito da nova carta de cocktails do bar Vila Foz, do Vila Foz Hotel & Spa. Entre as novas propostas, encontram-se o El Curadito, mais picante e onde se destaca a tequila mexicana; o Copacabana, mais leve, com toque de frutos tropicais e uma homenagem ao Brasil; ou ainda o Machu Picchu, que junta ananás, manga e maracujá ao pisco demónio de Los Andes.

Bispo

Rua do Choupelo 132, Vila Nova de Gaia. 26 de agosto, a partir das 19h30. 25€ por pessoa.

Para dançar com vista para o Porto: o exterior do restaurante V.P, inserido no complexo de Vila Nova de Gaia, World of Wine, mais conhecido por WOW, recebe no sábado, 26 de agosto, um concerto de Bispo, um dos maiores nomes no universo do hip hop português. A abrir e a fechar as hostilidades, DJ sets, sem esquecer o jantar volante, entre as 20 e as 21h, com a ponte D. Luís e a Ribeira do Porto como pano de fundo. O concerto de Bispo encerra a iniciativa “Sabores com música”, da Makro e da Universal Music.

Residência

26 de agosto, Forte do Paimogo, Lourinhã, 250€ por pessoa com pairing. 27 de agosto, Praia de Porto Dinheiro, 60€ por pessoa.

Para conhecer os sabores do Oeste (e provar um dos melhores chefs do mundo): e à oitava volta, a Residência do chef João Rodrigues instala-se no oeste, mais concretamente, na Lourinhã, onde, ao longo de dois dias, vai receber uma série de convidados especiais, responsáveis por ajudá-lo a conceber experiências gastronómicas que dão destaque ao produto, produtor, cultura e gastronomia locais. Um dos nomes mais sonantes é Aitor Arregi, chef à frente do Eikano, referência na confeção do peixe e do manuseio da grelha no País Basco, detentor de uma estrela Michelin e o 22.º melhor restaurante do mundo, segundo o prestigiado guia The World’s 50 Best. A 26 de agosto, vai estar no Forte do Paimogo, com Joel Martins, da famosa Tasca do Joel, e o chef João Rodrigues, a preparar o almoço com um menu de peixe e marisco, com grelha ao ar livre. No domingo, na Praia de Porto Dinheiro, haverá um almoço festivo de street food com vários chefs convidados: Ricardo Raimundo, formador da Escola Superior de Tecnologia do Mar, em Peniche, Gil Fernandes, do Fortaleza do Guincho, detentor de uma estrela Michelin, e ainda João Simões, do Casta 85, em Alenquer. A oitava edição das Residência de João Rodrigues vai contar ainda com um mercado de produtores da região, desde o Talho das Manas, projeto de quatro irmãs de Torres Vedras focado em carne de origem protegida e sustentável, juntamente com o Porco Saloio, outro produtor da região; Hortelão do Oeste, produtor de hortícolas, responsável pela produção de mais de 70 espécies de tomate; Raul Reis, especialista e produtor da melhor batata da região; e a Ginja MSR. As duas experiências gastronómicas podem vir acompanhadas de passeios e visitas a pontos de interesse e produtores da região. Saiba mais no site, onde é também possível inscrever-se na experiência.

Festas na Rua

Vários locais. Entrada gratuita.

Para conhecer arte pelas ruas de Lisboa: a decorrer até 27 de agosto, o Lisboa Mágica – Festival Internacional de Magia de Rua, e o Fuso – Festival Internacional de Videoarte de Lisboa dão o pontapé de saída para mais uma edição do Festas na Rua, iniciativa que decorre até outubro, em Lisboa. Vamos a pormenores: com direção artística de Luís de Matos, o Lisboa Mágica inclui 175 espetáculos, apresentados em diferentes praças e jardins da cidade por 15 artistas, de nove países. Já o Fuso, também itinerante, chega a vários locais da cidade (este fim de semana, ao Palácio Sinel de Cordes e ao Castelo de São Jorge), onde vão ser exibidas as obras de artistas nacionais e estrangeiros, que se centram “nas questões da pertença e do direito à liberdade, nos padrões de desigualdade resultantes do colonialismo, na emergência climática e nos desafios sociais e políticos que o mundo enfrenta nos dias de hoje”. Já no Quartel Largo Cabeço de Bola e nas Carpintarias de São Lázaro, até 27 de agosto, aguardam as instalações, performances e workshops sonoros do Lisboa Soa, festival de arte sonora, ecologia e cultura auditiva. Veja aqui os cartazes completos do Lisboa Mágica. do Fuso e do Lisboa Soa. A entrada é gratuita.

Sheraton Cascais Resort

R. das Palmeiras 5, 2750-005 Cascais. Tel.: 21 482 9100. 26 de agosto, sábado, às 21h. 13,9€ por pessoa.

Para aproveitar as noites quentes de verão: o Sheraton Cascais junta-se à Cine Society e leva aos jardins do resort da Quinta da Marinha sessões de cinema ao ar livre. No sábado, 26 de agosto, será exibido o filme “Top Gun Maverick” — brevemente, serão divulgadas mais datas. Conte com pipocas, gomas, batatas fritas para petiscar durante o filme. O bilhete custa 13,9€ por pessoa.

Eco Festival Azores Burning Summer

23 a 26 de agosto. Parque e Praia dos Moinhos, Ribeira Grande, São Miguel. Bilhetes a partir de 15€.

Para pensar a ecologia com música, cinema e trocas de ideias nos Açores: concertos e cinema ao ar livre, conversas em torno da ecologia, um mercado ecológico e instalações de land art à volta da ilha são apenas algumas das atividades que montam o cartaz do Eco Festival Azores Burning Summer, evento de quatro dias que acontece entre a Praia e o Parque dos Moinhos, na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores. Ao todo, entre 23 e 26 de agosto, serão 60 artistas regionais, nacionais e internacionais, que sobem aos palcos aqui instalados. Entre longas metragens e espetáculos, conte com o documentário “Cesária Évora” ou com os concerto de Selma Uamusse, The Legendary Tigerman ou Mirror People e muitos DJ set. Veja aqui o programa completo. Bilhetes a partir de 15€ (há também muitas iniciativas de entrada livre).

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.