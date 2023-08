A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça-feira um homem de 33 anos suspeito de ter violado uma jovem de 21 na zona urbana de Guimarães, distrito de Braga, no passado dia 22, disse esta terça-feira fonte oficial à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, o detido tem antecedentes criminais e suspeita-se que esteja envolvido em mais casos de tentativa de violação na mesma zona. Num comunicado entretanto divulgado, a PJ especificou que, no dia 22, o suspeito abordou um casal de namorados “de forma provocatória”.

“De seguida, empunhando uma faca, ameaçou diretamente o elemento masculino, levando a que este se afastasse do local”, de forma a que a jovem e o homem ficaram fora do ângulo de visão do namorado.

Segundo a PJ, o suspeito ameaçou a jovem com a faca e “encaminhou-a para uma artéria adjacente, onde, num local mais escondido, acabou por, com recurso à força e agressão física, praticar contactos e atos sexuais de relevo com ela”.

A Polícia Judiciária acrescentou que a investigação levada a cabo permitiu identificar o suspeito, que foi abordado na segunda-feira e alvo de diligências que permitiram recolher elementos de prova e que culminaram na sua detenção.

As autoridades recolheram ainda outros elementos de prova que permitiram associar este homem a vários casos semelhantes que ocorreram na zona de Guimarães. O suspeito tem já antecedentes criminais pela prática de crimes de natureza violenta e vai ser presente à autoridade judiciária, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.