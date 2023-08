Um encontro com um velho amigo, o jogo em "campo neutro" e um estreante: o grupo do FC Porto na Liga dos Campeões

As bolas a rodar dentro dos potes, ao contrário daquelas que rolam no relvado, definem um guião que subestimam a improvisação. Isto significa que o FC Porto parece ter um cenário favorável para poder voltar aos oitavos de final da Liga dos Campeões (o que não quer dizer que o faça). Os dragões conseguiram fugir aos tubarões com os dentes mais afiados e vão partilhar o grupo H com o Barcelona, equipa espanhola que se espera que seja o maior rival na disputa pelo primeiro lugar. Shakhtar Donetsk e Antuérpia, em estreia na competição, completam um grupo que seria uma desilusão não superar.

O FC Porto é uma das equipas com mais participações na Liga dos Campeões no atual formato, num total de 36 presenças do clube na competição (27 desde 1992). Na temporada passada, os azuis e brancos foram eliminados pelo Inter nos oitavos depois de superarem o Club Brugge, o Bayer Leverkusen e o Atlético de Madrid na fase de grupos. Após derrota por 1-0 em Milão, a equipa de Sérgio Conceição não foi além do empate a zero na segunda mão. Os dragões sagraram-se campeões europeus em 1986/87 e 2003/04.

O nosso grupo da @championsleague ⚽

???? FC Barcelona, FC PORTO, Shakhtar Donetsk e Royal Antwerp FC ???? #UCLdraw pic.twitter.com/UovK3gnyCS — FC Porto (@FCPorto) August 31, 2023

Barcelona: amigos, amigos, milhões à parte

Da última vez que o FC Porto venceu a Liga dos Campeões, o atual diretor desportivo do Barcelona jogava no meio-campo da equipa azul e branca. Deco, atual dirigente do clube blaugrana, assumiu um papel de relevo num clube em reestruturação e que viu a janela de mercado ser muito condicionada por problemas financeiros. Ainda assim, foi exatamente no mesmo cenário que a equipa catalã se sagrou campeã espanhola na temporada passada com dez pontos de vantagem em relação ao Real Madrid.

Esta temporada, o Barcelona já escorregou na Liga ao empatar logo na jornada inaugural com o Getafe, tendo depois desse deslize batido o Villarreal e o Cádiz. Gündogan foi a grande contratação da temporada. Xavi conta ainda no plantel com Robert Lewandowski, a principal referência da equipa, e com jovens de qualidade como Gavi e Pedri. Lamine Yamal, de 16 anos, tem sido o mais recente talento de La Masia a dar nas vistas, sendo que a saída de Ansu Fati, outra das pérolas da formação, pode abrir vaga para a chegada de João Félix.

A última vez que os dois emblemas se defrontaram foi na Supertaça Europeia, em 2011. O FC Porto perdeu por 2-0 no Mónaco. Os dragões têm a oportunidade de tentar um feito histórico: vencer pela primeira vez em casa do atual campeão (que não jogará no Camp Nou). Na época anterior, o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões na fase de grupos, caindo para a Liga Europa onde cedeu com o Manchester United.