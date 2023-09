O chanceler alemão partilhou uma nova fotografia no Twitter: surge com uma pala num olho e com alguns ferimentos visíveis na cara, provocados por um “pequeno acidente desportivo”, descreveu porta-voz do governo alemão, citado pela AP.

Olaf Scholz, 65 anos, caiu no sábado, enquanto praticava jogging. Estava em Herigan, a convite de Michael Roth, ex-ministro para os Assuntos Europeus da Alemanha. O chanceler tinha vários eventos marcados em Hesse, região central da Alemanha, onde se encontrava.

“Estou ansioso por ver os memes”, brincou Scholz, que agradeceu as várias mensagens de melhoras. “Parece pior do que é”, termina a mensagem partilhada na rede social X (antes, Twitter).

Wer den Schaden hat…

Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist! pic.twitter.com/bB5INX8HnM — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 4, 2023

Na sequência do acidente, o chanceler alemão teve de cancelar compromissos que tinha marcados para o fim de semana, em Hesse, onde, em outubro, vão realizar-se as eleições estaduais. Os compromissos desta semana não serão afetados.