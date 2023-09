Oito homens e uma mulher foram constituídos arguidos durante uma operação especial de prevenção criminal, em Oliveira do Hospital, em que 80 pessoas foram identificadas, anunciou esta terça-feira a GNR.

Realizada pelo Comando Territorial de Coimbra da GNR, através do Destacamento da Lousã, entre quinta e sexta-feira, a ação visou “a segurança e policiamento de um festival” que decorreu naquele concelho do distrito de Coimbra.

O festival de música eletrónica e artes Insomnia decorreu na praia fluvial de São Gião entre sexta-feira e segunda-feira.

“Foram elaborados nove autos de notícia, pelo crime de tráfico de estupefaciente, que permitiram a constituição de arguido de uma mulher e oito homens, com idades compreendidas entre os 21 os 48 anos, e 80 indivíduos identificados pelo consumo de estupefacientes“, informou a força de segurança em comunicado.

Durante a ação, foi possível apreender 566 doses de canábis em folha, 349 doses de canábis em resina, 49 selos de LSD, 36 doses de MDMA, 12 doses de cocaína e duas doses de anfetaminas.

Os factos criminais foram comunicados ao Tribunal Judicial de Oliveira do Hospital e os factos contraordenacionais à Comissão para a Dissuasão de Toxicodependência de Coimbra.

Estiveram envolvidos na ação 67 militares do Comando Territorial de Coimbra, com o reforço de binómios cinotécnicos dos comandos de Viseu e do Porto e do Destacamento de Intervenção de Aveiro.