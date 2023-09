Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Rússia e a Turquia chegaram a um princípio de acordo sobre o fornecimento de um milhão de toneladas de cereais a Ancara, para o posterior envio aos países mais necessitados, revelou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

“Todos os acordos já foram alcançados. Esperamos num futuro próximo entrar numa fase de contactos com todas as partes e trabalhar os aspetos técnicos do acordo“, afirmou Alexander Grushko, citado pela agência estatal russa Ria. O responsável explicou que ainda é preciso acertar questões financeiras e logísticas, nomeadamente as rotas, quantidades e os destinos.

O anúncio surge na sequência da cimeira desta semana entre o Presidente russo e o homólogo turco, na estância balnear de Sochi, no sul da Rússia. Durante o encontro, Vladimir Putin propôs a Recep Tayyip Erdogan disponibilizar um milhão de toneladas de cereais russos a um preço acessível para o seu processamento na Turquia e posterior transporte gratuito em direção aos países mais necessitados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Moscovo e Ancara vão garantir o contributo financeiro do Qatar para impulsionar esta iniciativa, revelou na ocasião Putin. Entretanto Erdogan confirmou ter chegado a acordo com o homólogo russo para transformar os cereais russos em farinha e efetuar o seu transporte para os países em vias de desenvolvimento.

Putin esclareceu ainda que esta proposta não pretende sobrepor-se à iniciativa do mar Negro para a exportação de cereais, da qual Moscovo se retirou em meados de julho. Sublinhou, no entanto, que significará “uma enorme contribuição à solução dos problemas alimentares dos países africanos”.

Após conversações com Recep Tayyip Erdogan na estância balnear de Sochi, no sul da Rússia, o Presidente russo rejeitou na segunda-feira firmar um novo acordo para o transporte de cereais através do Mar Negro enquanto o Ocidente não cumprir exigências de Moscovo.

A par da ONU, Erdogan foi um dos mediadores do acordo original, conhecido como a Iniciativa do Mar Negro e firmado no verão de 2022 em Istambul, que permitiu à Ucrânia exportar a sua produção de cereais em segurança. Moscovo abandonou unilateralmente o protocolo em julho.

De acordo com a imprensa de Ancara, o chefe de Estado turco esperava no encontro de Sochi “convencer” o Presidente russo a retomar os acordos.

Na abertura daquele que foi o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde outubro do ano passado, Erdogan havia prometido para o final um anúncio “muito importante” sobre as exportações de cereais.

Erdogan afirmou que a Ucrânia deve “suavizar a sua posição” relativamente à Iniciativa dos Cereais do Mar Negro e “tomar medidas partilhadas com a Rússia” para que o acordo funcione.

“A Ucrânia deve, é claro, suavizar as suas posições para poder tomar medidas partilhadas com a Rússia”, disse Erdogan durante uma conferência de imprensa conjunta com Putin em Sochi.

O líder turco insistiu que isso deve ser feito sem demoras para que os cereais possam chegar “aos países mais pobres de África”.

“Se 40% destes cereais forem enviados para países europeus, é claro que a Rússia não vê isto como algo positivo, e com razão”, acrescentou.