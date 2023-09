A ilha italiana de Lampedusa recebeu esta terça-feira um número recorde de desembarques, com mais de 2.800 migrantes a bordo de cerca 70 embarcações desde a meia-noite, ao mesmo tempo que a guarda-costeira resgatou 800 pessoas no Mediterrâneo.

O navio da guarda costeira Diciotti transporta, atualmente, cerca de 800 migrantes e refugiados resgatados e que serão desembarcados em portos diferentes da ilha de Lampedusa, avançou fonte policial.

“O navio Diciotti está a fazer um excelente trabalho de filtragem porque está a recolher um grande número de migrantes diretamente no mar — neste momento são cerca de 800 — que serão levados para outros portos, e portanto serão menos 800 para Lampedusa “, disse o chefe da polícia da localidade siciliana de Agrigento, Emanuele Ricifari.

Segundo o responsável “há cerca de 2.800 pessoas num ponto de acesso e outras 300 no cais de Favarolo, à espera de desembarcar dos barcos escoltados até ao porto pela guarda costeira e barcos de patrulha da polícia”.

“Estamos a aguentar-nos bastante bem, lembro-me que há cerca de 15 dias gerimos quase 4.500 pessoas”, acrescentou.

De acordo com a imprensa local é o maior numero de embarcações que chegaram num só dia a Lampedusa, pelo que o presidente da câmara tenha pedido ao Governo de Giorgia Meloni que tome “medidas de emergência”, como a intervenção do exercito.

Até ao momento já desembarcaram este ano em Itália 116.028 migrantes, mais do dobro que durante o mesmo período do ano passado (63.498), segundo dados oficiais do Ministério do Interior, atualizados a 11 de setembro.