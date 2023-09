O que se oferece a alguém que é o Grande Líder de um país? Em 1945, Josef Stalin tinha a resposta (que, anos mais tarde, seria copiada por Mao Tsé-Tung): uma carruagem de comboio, decorada com todos os requintes, foi entregue a Kim Il-Sung pelo ditador soviético.

Na verdade, nessa altura ele ainda não era o Grande Líder, apenas o homem à frente do Partido Comunista Coreano que, três anos mais tarde, em 1948, tomaria o poder da República Popular Democrática da Coreia, a parte Norte da península dividida em dois Estados depois da Segunda Guerra Mundial.

À volta dessa carruagem oferecida por Stalin, e da oferecida pelo ditador chinês, foi literalmente construído um museu, parte do complexo Exposição Internacional da Amizade, onde se encontram os milhares de presentes oferecidos aos líderes da Coreia do Norte. E foi assim, pela mão de Stalin, que os comboios passaram a fazer parte da vida da dinastia Kim. Primeiro o Grande Líder, depois o Querido Líder e agora o Líder Supremo, todos eles preferem viajar por via ferroviária.

