A aproximação a Vladivostok faz-se de comboio. Não num comboio qualquer, mas num blindado, equipado com alta tecnologia para que Kim Jong-un possa emitir qualquer ordem, mesmo longe de Pyongyang. A bordo serve-se lagosta e espumante francês. Nada falta na viagem de cerca de 20 horas que leva o Líder Supremo norte-coreano até à Rússia, a uma cidade portuária no Pacífico, que é também a estação final da Linha Transiberiana. Se, para se encontrar com Kim, Vladimir Putin decidisse usar o mesmo meio de transporte, a viagem duraria sete dias. Afinal, de Vladivostok a Moscovo são mais de 9 mil quilómetros (10 vezes o comprimento da costa portuguesa).

Tudo indica, segundo as mais recentes informações oficiais, que o encontro entre os dois chefes de Estado vai mesmo acontecer, e que uma aliança importante sairá da reunião, defendem vários especialistas ouvidos pelo Observador. Troca de armas, de tecnologia e de alimentos deverá ser o saldo final, numa aliança em que ambos têm a ganhar.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.