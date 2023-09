Cristiano Ronaldo vai avançar na justiça contra a Juventus, clube pelo qual jogou entre 2018 e 2021, para tentar recuperar os salários que ficaram congelados durante a pandemia quando as competições desportivas foram suspensas. A notícia é avançada pelo jornal italiano Gazzetta dello Sport, segundo o qual jogador português reclama cerca de 20 milhões de euros (19,9 milhões de euros) ao clube de Turim.

Ronaldo já tinha avançado com um pedido de documentação junto do Ministério Público da cidade italiana, mas ao contrário do jogador Dybala que chegou a acordo com a Juventus para receber três milhões de euros, o internacional português optou pela via judicial.

Durante a pandemia — a Itália foi o primeiro país europeu a ser afetado e de forma muito dura — a Juventus fez dois acordos com o plantel para reduzir a despesa com o pagamento de salários durante as paragens. A primeira em 2020 foi negociada em conjunto, a segunda, em 2021, foi tratada individualmente com cada jogador. Ronaldo recebeu um salário pela época de 31 milhões de euros líquidos, mas os valores congelados e ainda não pagos atingem um valor significativo.

O jogador português saiu do clube italiano no final de 2021 rumo ao Mancheter United que abandonou por acordo no final do ano passado. Este ano foi contratado pelo Al Nassr da Arábia Saudita.