Olivier Rousteing usou durante a madrugada de domingo as redes sociais para revelar que “mais de 50 peças” destinadas ao desfile da Balmain na Semana da Moda de Paris foram roubadas este sábado, quando o camião que as transportava foi sequestrado por um “grupo de pessoas”.

“Esta manhã acordei com um sorriso para começar as provas para o meu próximo desfile”, começa por escrever no Instagram. Pelas 9 da manhã, enquanto estava no escritório com a equipa da casa de moda francesa, recebeu uma chamada do motorista a contar que o camião tinha sido roubado. “Graças a Deus, o motorista está bem”, acrescenta.

O camião dirigia-se do aeroporto à sede da Balmain.

Isto é tão injusto. A minha equipa e eu trabalhámos tanto. Vamos trabalhar mais, dia e noite, os nossos fornecedores também vão trabalhar dia e noite, mas isto é tão desrespeitoso.

Olivier Rousteing explicou que a coleção está agora a ser refeita. O desfile está marcado para 27 de setembro e vai acontecer junto à Torre Eiffel. A Balmain, conhecida por apresentar desfiles com mais de 100 looks, tinha reduzido o alinhamento deste ano para apenas 52 looks, de acordo com a WWD.

“Queria partilhar isto convosco para vos recordar que não devem tomar nada por garantido. E, por favor, mantenham-se em segurança. É este o mundo em que vivemos”, terminou o diretor criativo.