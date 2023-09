Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A Polónia vai deixar de fornecer armas à Ucrânia e começar a “defender-se com as armas mais modernas”, disse o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, na quarta-feira à noite a uma televisão do país.

O governante frisou que a Polónia se rege segundo o princípio “se queres a paz, prepara-te para a guerra”. “Nós aderimos a esta regra e, portanto, fizemos grandes encomendas [de armas]”. Quando questionado se iria continuar a dar apoio militar a Kiev, Morawiecki confirmou que “a Polónia já não transfere quaisquer armas para a Ucrânia”.

As declarações do chefe do governo polaco surgem depois de o discurso de Zelensky nas Nações Unidas ser mal recebido em Varsóvia. O Presidente ucraniano afirmou que o “teatro político” em torno da importação de cereais “só ajuda Moscovo”, mencionando indiretamente a Polónia, Hungria e Eslováquia. “É alarmante ver como alguns na Europa, alguns dos nossos amigos na Europa, encenam a solidariedade como um teatro político, transformando-a num thriller, a partir dos cereais. Podem parecer que estão a desempenhar o seu próprio papel mas, na realidade, estão a ajudar a preparar o palco para Moscovo”, disse Volodymyr Zelensky.

A Polónia não gostou e chamou o embaixador ucraniano no país para lhe transmitir o seu “forte protesto contra as afirmações feitas pelo presidente Zelensky na assembleia geral da ONU ontem [terça-feira], alegando que alguns países da UE fingiram solidariedade enquanto apoiavam indiretamente a Rússia”.

Apesar de a União Europeia ter posto fim à proibição de importação de cereais ucranianos que vigorava para cinco países do leste, a Hungria, a Polónia e a Eslováquia já disseram que irão impor as suas próprias restrições. Os três países acusam Bruxelas de não defender os interesses dos agricultores, enquanto a Comissão Europeia diz que as distorções do mercado já não existem. O anúncio destes países mereceu de imediato a crítica de Kiev que, apesar da decisão de Bruxelas, tem visto camiões ucranianos com cereais serem barrados em algumas fronteiras.