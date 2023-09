Artigo em atualização

Agora é oficial: Miguel Albuquerque já tem condições para governar na Madeira com apoio maioritário no Parlamento. A deputada eleita do PAN na Madeira, Mónica Freitas, confirmou “um acordo de incidência parlamentar para quatro anos” com o PSD e o CDS, que inclui a garantia de aprovação do “programa de governo e de orçamentos”, dando a estabilidade pretendida pelo líder do PSD/Madeira.

Mónica Freitas destaca ainda que o acordo não é em troca de cargos, garantindo “o PAN não vai assumir nenhuma secretaria regional”, nem sequer outras estruturas regionais ligadas ao Ambiente.

Sobre as negociações a candidata do PAN diz que “têm sido dias de muito trabalho e discussão” e que o grande objetivo é “levar a cabo o nosso programa”, reafirmando as 10 exigências.

A deputada do PAN atacou ainda a “natureza de alguns comentários” que pretenderam “diminuir o papel do PAN nas redes sociais” e também para a atacar “enquanto mulher”.

As dez exigências do PAN são a criação de um “centro de juventude no Caniço, um passe único para os autocarros da Madeira, a criação de casas de autonomização (violência doméstica), a garantia de vacinas gratuitas para animais, a criação de uma taxa turística em toda a região da Madeira, a atualização dos apoios às rendas das casas, o apoio à esterilização para todos os animais, a introdução de artes tradicionais da Madeira nas escolas profissionais, o apoio a agricultores biológicos e um passe-saúde para os portosantenses.