Um grupo de ativistas pelo clima lançou, na manhã desta quarta-feira, tinta vermelha sobre a fachada de um dos espaços da Feira Internacional de Lisboa (FIL) onde decorre um evento sobre aviação.

Os ativistas, do grupo Climáximo, usaram extintores para manchar a fachada, em vidro. De seguida, invadiram mesmo o espaço e interromperam a mesa redonda que estava a decorrer, e em que estava presente o atual CEO da TAP, Luís Rodrigues, e vários líderes da indústria da aviação, incluindo o CEO da Emirates Tim Clarke, o CEO da IAG Luis Gallegos, o diretor-geral da IATA Willie Walsh, e a CEO da companhia aérea turca Pegasus Guliz Ozturk, segundo avança o Jornal Económico.

Os ativistas gritavam palavras de ordem como “eles estão a matar-nos” e empunhavam uma faixa com a mesma frase. Acabaram por ser retirados do local por elementos das forças de segurança.

O World Avation Festival, onde estão presentes líderes de companhias aéreas e aeroportos de todo o mundo, arranca esta quarta-feira. “O World Aviation Festival é uma conferência e uma exposição para os líderes das companhias aéreas e dos aeroportos de todo o mundo e para os seus responsáveis pelo software, serviços, marketing e distribuição”, explicou a TAP, num comunicado enviado à imprensa.

À CNN, uma das porta-vozes do grupo, Alice Gato, referiu que, no evento, “estão os maiores criminosos do século XXI, os maiores responsáveis pelos milhões de mortes que podemos associar à crise climática, os responsáveis pelas 11 mil mortes na Líbia”. “Sabemos que a aviação tem de reduzir drasticamente e que temos de colocar fim aos jatos privados”, disse a ativista.

Em comunicado enviado às redações, o grupo Climáximo adianta que cinco ativistas foram identificados pela polícia. “As empresas, os governos e os ultra-ricos estão, deliberadamente, a matar e a despejar dezenas de milhares de pessoas por todo o mundo. Eles sabem o que estão a fazer, e mesmo assim não vão parar de queimar combustíveis fósseis, voar nos seus jatos privados, construir mais hotéis e planear mais aeroportos”, afirma Inês, ativista do Climáximo, citada no comunicado.

Recorde-se que este é o segundo incidente do género nas últimas 24 horas. Esta terça-feira, um grupo de ativistas ambientes atacou o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, com tinta verde, durante uma conferência da CNN Portugal.