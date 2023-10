O corpo do jovem de 14 anos que desapareceu durante a tarde de sábado na praia fluvial do Areeinho, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, foi resgatado sem vida no rio Douro, disse fonte da Autoridade Marítima à Lusa.

De acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN), o corpo “foi resgatado sem vida” durante a noite de sábado, no rio Douro.

Em comunicado divulgado no sábado a AMN avançava ter recebido um alerta, pelas 17:08, para três jovens que se encontravam em dificuldades na água, tendo de imediato sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima do Douro, tripulantes da Estação Salva-vidas do Douro, elementos do Projeto “SeaWatch” e dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia.

“À chegada ao local constatou-se que duas das vítimas foram resgatadas por uma mota de água que estava na zona, tendo a terceira vítima, um jovem de 14 anos, desaparecido na água”, acrescentou.

As buscas pelo jovem desaparecido no rio, que “foram de imediato iniciadas” e “coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Douro”, foram interrompidas ao final da tarde de sábado, sem que a vítima tivesse sido encontrada.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontrava-se a prestar apoio aos familiares do jovem.