O incêndio mobilizou mais meios este domingo, e que atingiu um povoamento florestal em Viseu Dão Lafões, foi dado como dominado ao final da tarde.

O fogo chegou a ser combatido por mais de 304 operacionais, 88 viaturas e nove meios aéreos, segundo a página da Proteção Civil depois de ter sido dado o alerta às 14h00. Chegou a ter duas frentes que progrediam “com intensidade” em zona de perímetro florestal e com “muito potencial de destruição”, com milhares de hectares à sua frente de pinhal adulto, notou a mesma fonte.

Em declarações à rádio Observador, o comandante distrital da Proteção Civil de Viseu, Miguel Ângelo, confirmou que o combate estava a evoluir favoravelmente com a atuação de máquinas de arrasto e que as perspetivas eram positivas. Não estiveram em risco povoações nem habitações.

Ao final da tarde, mais de 170 operacionais, apoiados por quatro meios aéreos, combatem ainda um incêndio que deflagrou hoje à tarde numa zona de mato, em Monte Novo, no concelho de Aljezur, no Algarve.

De acordo com a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo deflagrou pelas 16:32, em Monte Novo, freguesia da Bordeira, no concelho de Aljezur, no distrito de Faro.

Este concelho foi afetada pelo grande incêndio de São Teotónio que começou no concelho de Odemira e alastrou a Aljezur e a Monchique na primeira semana de agosto. De acordo com os dados disponibilizados às 17:30, estão mobilizados para o combate às chamas 125 operacionais, apoiados por 32 veículos e cinco meios aéreos.

A Proteção Civil anunciou no final da semana que ia manter o reforço do dispositivo de combate aos incêndios durante a primeira quinzena de outubro devido às altas temperaturas.