José Rodrigues dos Santos já tinha garantido ao Observador, em agosto de 2022, que a série que adaptou o seu Codex 632 “não seria igual” ao livro. Não é igual à primeira obra do jornalista-escritor, que lhe rendeu um lugar no topo da lista de autores portugueses mais vendidos — e igualmente mais criticados — do panorama nacional; e também não é igual a muitas das produções que temos visto na RTP nos últimos anos. A série que se estreia esta segunda-feira foi feita entre a Spi, braço internacional da produtora SP, e a Globoplay (produtora e plataforma de streaming da gigante brasileiria, onde estará também disponível), e demonstra que o dinheiro conta. Não está em causa a qualidade de guião e de trabalho técnico de outras produções, mas sim os meios que um orçamento — não divulgado — de maior dimensão permite reunir. Isto além do abrir as portas do mercado brasileiro, que parece, muitas vezes, impenetrável para a realidade portuguesa, apesar da proximidade linguística.

[trailer oficial da série “Codex 632”, que se estreia esta segunda-feira, 2 de outubro, às 21h, na RTP1:]

