O quarto dia do mês de outubro foi o escolhido pela Google para revelar que, pela primeira vez, os smartphones Pixel chegam a Portugal. A gigante tecnológica afirma que a oitava geração destes telemóveis, que foi esta quarta-feira oficialmente apresentada num evento em Nova Iorque, foi “concebida para durar e melhorar com o tempo”. Por isso, suportará sete anos de atualizações de sistema operativo e segurança, mais dois do que os anteriores.

A Google destaca, em comunicado, que os telemóveis “Pixel 8 e Pixel 8 Pro têm designs atuais e modernos, com silhuetas mais suaves, novos acabamentos e novas cores elegantes”. Pela primeira vez, esta gama de smartphones, lançada em 2016, inclui um termómetro que consegue medir a temperatura de objetos, como utensílios de cozinha ou bebidas, através de um scan.

Além da entrada no mercado português, a gama Pixel estreia-se na Áustria, na Bélgica e na Suíça. O timing escolhido para a chegada a Portugal é explicado ao Observador por Nanda Ramachandran, vice-presidente do segmento de negócio Pixel da Google: “Eu sei que esta é a oitava geração, mas, não sendo a Google uma empresa de hardware, tudo teve de ser criado de raiz. Não tínhamos uma infraestrutura de hardware, de distribuição, de logística inversa”. Agora, com essas infraestruturas, que “levaram tempo a estabelecer”, é possível “expandir rapidamente”.

