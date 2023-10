Uma iniciativa

Na próxima terça-feira, 10 de outubro, a Rádio Observador fará uma emissão especial a propósito do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado nessa data.

Em direto das instalações dos laboratórios Janssen, em Oeiras, que se associam assim à efeméride, convidamos a psicóloga Tânia Gaspar e o psiquiatra Gustavo Jesus para uma conversa sobre alguns dos desafios atuais da saúde mental, da importância do autocuidado e da prevenção do burnout até ao diagnóstico e tratamento das doenças mentais graves, sobre as quais não há ainda uma redução do estigma social que estes problemas arrastam, ao contrário do que se passa com alguns desafios que a pandemia de Covid-19 trouxe para a atualidade, como a depressão ou as perturbações de ansiedade mais ligeiras.

Na programação habitual das Tardes em Direto — que inclui rubricas como o “Semáforo Político”, “Direto ao Assunto”, “Ideias Feitas” ou “Euromilhões” — a nutricionista Mariana Chaves (“Aprender a Comer”) falará de alimentos saudáveis que protegem a nossa saúde mental e a atividade cerebral e o psicólogo Eduardo Sá (“Porque Sim Não é Resposta”) comentará a saúde mental dos adolescentes e jovens adultos e alguns sinais de alerta a que a família e amigos próximos devem estar atentos.

Ao final da tarde, o jornalista João Paulo Sacadura recebe o psiquiatra Vítor Cotovio para uma conversa no “Convidado Extra”.

Este artigo resulta de uma parceria entre o Observador e a Jansen, companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.