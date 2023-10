“Futuro? Eu próprio ainda me sinto com vontade de abraçar outros desafios e é isso que vou fazer. O futuro será em terras mais quentes. Al Ittihad? Sim, pode ser”, dizia Domingos Soares de Oliveira, em entrevista à CNN Portugal, na semana passada. Em dia de clássico com o FC Porto, o co-CEO do Benfica comentava o anúncio do fim da ligação de quase duas décadas ao clube da Luz mas, ao mesmo tempo que fechava a porta de uma era que mudou os encarnados, abria uma janela de oportunidade para rumar ao Médio Oriente. Foi isso mesmo que aconteceu, com a confirmação oficial a surgir esta sexta-feira nas redes sociais do clube.

Num vídeo curto com menos de 30 segundos, o Al-Ittihad, equipa comandada pelo português Nuno Espírito Santo que se sagrou campeã na última temporada, anunciou a chegada do novo CEO com direito a um bolo com a fotografia do dirigente e a frase “Welcome Mr. Domingos” e uma pequena festa para assinalar o momento com pequenos discursos e uma fotografia conjunta de toda a estrutura e staff do clube de Jeddah.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

???? Al-Ittihad Club's PR Team Welcomes CEO, Mr. Domingos! ???????? pic.twitter.com/KqLEaGCwcy — Ittihad Club (@ittihad_en) October 5, 2023

De acrescentar que, depois do forte investimento em jogadores e treinadores para tornar a Liga saudita bem mais competitiva e atraente no panorama do futebol mundial, os principais clubes do país estão também a fazer uma aposta na parte dos dirigentes, com Domingos Soares de Oliveira a ser mais um CEO contratado para o Campeonato da Arábia Saudita depois de Guido Fienga, ex-CEO da Roma entre 2013 e 2014 (onde chegou a trabalhar com José Mourinho e Tiago Pinto) que ocupou recentemente as mesmas funções no Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro. Esse investimento deverá agora continuar noutros clubes.

AlNassr Appoints Guido Fienga as CEO ✍️ pic.twitter.com/voqynHxsnE — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 27, 2023

“Saio com sentimento de dever cumprido e com uma sensação de honra por ter podido servir uma casa como o Benfica. Tive o privilégio de ter trabalhado com pessoas tão importantes e competentes como as que encontrei no Benfica ao longo destes anos. Agora vem a nova equipa, que terá sucesso, e o meu sentimento é, de alguma forma, de alívio, pois o trabalho vai ter uma boa continuidade. Acho que se olharmos para aquilo que o Benfica era há 20 anos e para o que é hoje, não só eu mas todas as pessoas que já trabalharam no Benfica, tanto os que já saíram como aqueles que estão agora a chegar, notam diferença. Os próprios benfiquistas sabem onde estávamos há 20 anos e onde estamos hoje. Para todos tem de haver um sentimento de orgulho”, comentara Domingos Soares de Oliveira aquando da saída dos encarnados.

“Saio com muito boas memórias. Fizemos um trabalho fantástico, divertimo-nos imenso, conheci pessoas extraordinárias e tenho hoje bons amigos no Benfica. Houve coisas que não correram tão bem, mas em 20 anos é natural que talvez pudesse ter feito algumas coisas de outra maneira. Saio com um sentimento de alegria e dever cumprido. Saio por vontade própria por ser melhor para todas as partes. O novo modelo de gestão é importante para o Benfica e deve ser implementado”, acrescentara ainda o dirigente.

Após ter deixado a Luz com o pagamento de um valor de 1,5 milhões de euros pelas funções desempenhadas, como forma de impedir que Domingos Soares de Oliveira reforce qualquer rival português ou clube da Liga dos Campeões nos próximos três anos, o gestor ficou também com outras cláusulas na saída. Por exemplo, se quiser assegurar algum profissional que faça parte do Benfica, terá de haver o pagamento de uma cláusula. No Al-Ittihad, o CEO terá um ordenado que deverá quadruplicar o vencimento que tinha nesta fase.

???? غداً عـودة الديربي من جديد ???????? pic.twitter.com/E30d9FQ17l — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 5, 2023

A equipa de Jeddah, que conta a partir desta temporada com nomes como Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Luiz Felipe e o português Jota, ocupa nesta fase o terceiro lugar da Liga saudita, a três pontos do líder Al Taawon (que tem mais um jogo) e a um do Al Hilal de Jorge Jesus, tendo ainda um ponto a mais do que o Al Nassr de Luís Castro. Esta sexta-feira o Al-Ittihad tem um dos compromissos mais importantes do calendário, jogando em casa para a Liga saudita frente ao rival Al Ahli no dérbi de Jeddah.