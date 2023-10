Em atualização

As pensões deverão subir entre 5,2% e 6,2% em janeiro de 2024, consoante o patamar da pensão, de acordo com as previsões do Governo reveladas esta quarta-feira pela ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que ainda podem ser alvo de revisão.

Isto significa que as pensões até 2 IAS (cerca de 1.020 euros, inclusive) terão um aumento de 6,2%, as pensões entre 2 e 6 IAS (cerca de 3.061 euros) crescem 5,8% e as pensões acima de 6 IAS sobem 5,2%. Os dados não são definitivos dado que ainda não se conhecem os valores finais dos indicadores que servem de base ao cálculo da atualização das pensões (e dos limiares dos escalões). O que o Executivo já garantiu é que a lei será integralmente respeitada.

Na terça-feira, durante a apresentação da proposta do Orçamento para 2024, o ministro das Finanças, Fernando Medina, já tinha adiantado que as pensões poderiam vir a ter uma subida média de 6,2% no próximo ano, mas não tinha referido o leque de aumentos, tendo em conta os escalões.

A fórmula de cálculo da atualização das pensões tem por base a média do crescimento da economia dos últimos dois anos, terminados no terceiro trimestre do ano anterior àquele a que se reporta a atualização, e a variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor, sem habitação, disponível a 30 de novembro. Estes valores ainda não são conhecidos, logo, apenas se podem fazer previsões.

Nas contas do Governo, vão ser abrangidos 2,7 milhões de pensionistas, numa medida que vai custar 2,223 mil milhões de euros em 2024.