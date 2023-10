Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

O Papa Francisco telefonou este sábado ao jornalista português Henrique Cymerman, mostrando a sua preocupação pela situação em Israel e na Faixa de Gaza. E falou sobre os argentinos que estão em Israel e que foram alvo de ataque do grupo terrorista do Hamas: “Há com certeza companheiros meus aí”.

“Quero dizer-lhe que estou muito solidário convosco”, começou por dizer o Papa, acrescentando que a situação vivida neste momento “é como voltar atrás 50 anos”.

Durante a chamada, o correspondente da SIC referiu que há argentinos entre as vítimas do ataque do Hamas em Israel — foram confirmados até agora quatro mortos — e sugeriu ao Papa Francisco um encontro com as famílias argentinas, “para receberem algum apoio”. “Estou disposto a isso”, respondeu Francisco.

Também este sábado, o Papa Francisco telefonou para a única paróquia de Gaza, garantindo que está a fazer todo o possível para evitar mais derramamento de sangue pela guerra entre Israel e o Hamas.

O Papa Francisco telefonou para a única paróquia de Gaza para expressar a sua proximidade e garantir que está a fazer todo o possível para evitar mais derramamento de sangue pela guerra entre Israel e o Hamas. “O Papa, depois de várias tentativas, conseguiu falar com o vice-pároco que está em Gaza, o padre Youssef, e perguntou-lhe como estavam, perguntou pelas muitas crianças, cristãs e muçulmanas, assistidas pelas freiras de Madre Teresa, e garantiu que está a fazer tudo o que é possível por esta situação”, explicou Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família, a única igreja católica da Faixa de Gaza, citado pela Agência Lusa.

Já o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, telefonou também este sábado ao primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana, Mohammad Shtayyeh, para lhe manifestar o seu pesar pelo que está a acontecer na Faixa de Gaza.