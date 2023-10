A aviação russa intercetou, esta quinta-feira, um avião espião RC-135 e dois caças britânicos no mar Negro, divulgou o Ministério da Defesa russo, garantindo que cumpriu as regras internacionais para a utilização do espaço aéreo em águas neutras.

Dois caças Su-27 foram responsáveis por identificar os três alvos inimigos — o RC-135 e dois caças Typhoon — depois de terem sido localizados pelos radares russos, referiu a Defesa russa.

Os Su-27 receberam ordem de descolar para evitar que aviões da Força Aérea Britânica violassem a fronteira russa no mar Negro, segundo a mesma fonte.

Após a aproximação da aeronave russa, o avião de reconhecimento inimigo e os dois caças que o escoltavam deram meia-volta, acrescentou.

Tal como em ocasiões anteriores, a Rússia especificou que o comportamento da sua aviação está “em estrita conformidade” com as regras internacionais para a utilização do espaço aéreo em águas neutras e não incluiu uma abordagem perigosa a aeronaves hostis.

Em 06 de outubro, um caça russo MiG-31 intercetou um avião espião norte-americano Poseidon P-8A perto da fronteira russa, sobre o mar da Noruega.

Outro MiG-31 já tinha intercetado um Poseidon em 18 de setembro, quando este se aproximava do território russo no mar de Barents.