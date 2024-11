15 medidas para morrer menos em Portugal

Uma iniciativa

Os números são conhecidos. As doenças cérebro-cardiovasculares (DCCV) não só são as mais fatais em Portugal, como são também a primeira causa de incapacidade no país. O leque de doenças é grande, mas o Acidente Vascular Cerebral (AVC) e o enfarte agudo do miocárdio são os diagnósticos mais temidos neste conjunto. Segundo os últimos dados disponíveis do Instituto Nacional de Estatística, os AVC mataram 9616 pessoas em 2022 (7,7% do total nacional) e os enfartes foram responsáveis por 3908 óbitos (3,1% da mortalidade total).

Medidas de socorro e intervenção rápidas, como a Via Verde AVC e a Via Verde Coronária, que garantem o tratamento adequado no intervalo de tempo recomendado estão em vigor há vários anos, mas não estão ainda disponíveis em todo o território nacional. E, apesar dos avanços significativos, a organização dos serviços de saúde em torno da prevenção, tratamento e gestão destas doenças enfrenta ainda grandes desafios. Sobretudo num ponto essencial: o que acontece a estes doentes depois da alta hospitalar? Com um risco acrescido de situações emergentes depois de um primeiro episódio agudo que os leve às urgências, a maior parte dos doentes não consegue ter acesso a programas de reabilitação eficazes e a acompanhamento regular.

De acordo com dados da Direção-Geral da Saúde, um em cada 3 portugueses morre de uma doença do aparelho circulatório, mas muitas podem ser prevenidas com um estilo de vida saudável, cuidados médicos e rastreio regular dos fatores de risco. Há também muito por fazer na prevenção destas doenças, acreditam vários especialistas, que concordam quanto à ausência de uma estratégia nacional eficaz para lidar com um grave problema de saúde pública.

O Observador contactou 26 instituições ligadas à gestão da saúde em Portugal e a todas pediu para identificarem as principais prioridades na prevenção, tratamento e gestão das doenças cérebro-cardiovasculares no país. Entre as propostas recebidas, muitas são, naturalmente coincidentes, pelo que identificámos as mais repetidas e as que melhor cobrem o leque de abordagens para lidar com este problema.

Estas são, assim, de acordo com vinte instituições (seis não responderam), as 15 maiores prioridades a que é preciso dar atenção para que haja menos pessoas a morrer em Portugal de doenças do cérebro, do coração e do aparelho circulatório.