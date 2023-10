Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

Os primeiros 20 camiões que transportam ajuda humanitária atravessaram este sábado de manhã o terminal de Rafah (Egito) a caminho do enclave palestiniano de Gaza, controlado pelo Hamas. Foram recebidos pelo Crescente Vermelho Palestiniano com o apoio da ONU, descarregados nos armazéns da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), onde a ajuda humanitária vai ficar armazenada até ser depois distribuída com base numa lista entregue pela Cruz Vermelha egípcia. Mas à porta da Faixa de Gaza ficaram mais de 200 camiões com cerca de 3 mil toneladas de ajuda, já que os esforços diplomáticos dos últimos dias só conseguiram desbloquear a entrada de 20 carregamentos que só podem ser distribuídos na região sul e que levam “uma gota de água” para o que é preciso.

Quem o diz são os grupos humanitários no terreno, numa altura em que ainda não é certo o que foi distribuído afinal. Segundo avançou uma fonte da à EFE, citada pela Lusa, este primeiro apoio destina-se apenas a hospitais. Há, no entanto, vários meios de comunicação social que indicam que os camiões levavam 60 toneladas de comida, com latas de atum, farinha, massa, feijão e outros alimentos, 44.000 garrafas de água fornecidas pela UNICEF (o que a própria instituição afirma em comunicado), medicamentos, material médico, cobertores e colchões.

