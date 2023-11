A BYD iniciou as entregas aos condutores portugueses do seu modelo Dolphin, um hatchback do segmento C que se assume como o mais pequeno e acessível da família deste construtor chinês. Depois do Han, Tang e Atto 3, o Dolphin permite à marca disponibilizar um modelo cuja versão mais barata arranca nos 29.900€, um dos valores mais competitivos do mercado nacional de veículos eléctricos.

O novo BYD Dolphin é proposto com três níveis de potência e duas capacidades de bateria, com a berlina compacta a pertencer à mais recente de família de modelos Sea (de mar), para já composto por este Dolphin (golfinho), a que se juntará muito em breve, no final de Novembro, o Seal (foca). Além da curiosidade relativa às denominações, os veículos desta família recorrem à nova e-Platform 3.0, mais recente e que conjuga as baterias Blade da marca com química LFP (lítio fosfato de ferro) e o sistema concentrado da mecânica 8 em 1, em que o motor eléctrico, o conversor, a transmissão e o sistema de gestão da bateria, entre outros, formam um bloco único, facilitando a montagem e, segundo o construtor, ganhando eficiência.

O interior do BYD Dolphin 11 fotos

A versão Active, que é a mais barata (29.990€), conjuga um motor com 95 cv e uma bateria com 44,9 kWh brutos de capacidade, para anunciar 340 km de autonomia, uma velocidade máxima de 150 km/h e 0-100 km/h em 10 segundos. Está igualmente disponível a versão Boost, que exige em troca 30.690€ e associa a mesma bateria com um motor com 177 cv, o que eleva a velocidade para 160 km/h, mas reduz a autonomia para 310 km.

Os Dolphin mais sofisticados são o Comfort e o Design, ambos equipados com um motor de 204 cv e uma bateria com 60,4 kWh de capacidade, o que aumenta a autonomia para uns mais interessantes 427 km. Além de pormenores diferenciadores a nível do equipamento, o facto de recorrerem à bateria maior permite-lhes recarregar a 88 kW em corrente contínua (DC), em vez de 60 kW do acumulador de 44,9 kWh, e a 11 kW em corrente alternada (AC), em vez de 7 kW. O Comfort é comercializado por 35.690€ e o Design por 37.690€.

No breve contacto que realizámos com o Dolphin em Portugal, o hatchback revelou-se confortável e espaçoso, sendo que possui praticamente a mesma altura do VW ID.3. Responde bem ao acelerador e mantém um ritmo vivo sem qualquer dificuldade, mas o consumo não nos pareceu dos mais baixos De momento, apenas as versões equipadas com motores de 170 e 204 cv estão a ser entregues a clientes, com o Dolphin mais acessível e 95 cv a chegar mais tarde. Associados a estes preços, a BYD oferece um desconto de 2000€ na retoma de uma viatura usada.