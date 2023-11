É a primeira vez que um português é eleito para o cargo e foi por unanimidade. O ministro da Educação, João Costa, foi escolhido para presidir o Comité de Políticas Educativas (EDPC) da OCDE, organismo que coordena toda a atividade no setor da educação da organização económica intergovernamental com 38 países membros.

O mandato de presidente, para o qual João Costa foi eleito durante a 34.ª reunião da OCDE, tem a duração de três anos e terá início a 1 de janeiro de 2024 e terminará a 31 de dezembro de 2026.

O ministro da Educação sucede a Maureen McLaughlin, conselheira sénior do secretário de Educação norte-americano e diretora de Assuntos Internacionais do Departamento de Educação dos EUA. A vice-presidente de João Costa será a australiana Alex Gordon, ministra-conselheira do Emprego e da Educação, que integra a delegação permanente da Austrália na OCDE.

Segundo nota do Ministério da Educação, na reunião de quarta-feira, foi também eleito o Conselho Diretivo do Comité, que integrará os representantes da Irlanda, Eslovénia, Finlândia, Japão, Holanda, Suíça e Austrália.