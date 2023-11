Miguel Oliveira estava obrigado a trabalhos reforçados este sábado. O Grande Prémio do Qatar não tinha começado particularmente bem para o português. Na segunda sessão de treinos, o piloto da RNF Aprilia atrasou-se em relação à concorrência e viu-se obrigado a passar pela Q2. Mais do que isso, o Falcão tinha o colega de equipa, Raúl Fernández, a tirar bastante mais proveito da mota. O que podia ser visto como um mau desempenho de Oliveira face ao espanhol também era um sinal de esperança perante uma possível evolução nos dias seguintes.

“A mota até estava a funcionar bastante bem. Tinha bastante aderência e estabilidade, mas cometi uma série de erros e não consegui fazer uma boa volta”, assumiu Miguel Oliveira esta sexta-feira. “Foi um dia complicado para mim, mas senti que tinha mota [para ser competitivo]. Posso ser mais rápido para fazer uma boa volta e conseguir um lugar na Q2″.

Spoiler alert: não conseguiu. Miguel Oliveira ficou-se pela Q1 (1:53.009), garantindo apenas o sétimo melhor tempo entre os 12 pilotos que integraram a ronda inicial da qualificação. Por isso, ficou ali definido que o português ia arrancar para o sprint e para a corrida principal no 17.º lugar, uma posição logo à partida desfavorável para a obtenção de um bom resultado. Além disso, para o piloto de Almada e para muita gente, a manhã não foi nada tranquila.

Já na sessão de treinos que antecedeu a Q1, Aleix Espargaró e Franco Morbidelli desentenderam-se, sendo que o espanhol, que acabou com uma penalização de seis lugares na grelha, deu, em plena pista, uma espécie de calduço ao italiano. O ambiente tenso continuou na qualificação. Enea Bastianini ficou visivelmente irritado quando Iker Lecuona (que também foi castigado) lhe estragou uma volta rápida. Por fim, Jack Miller e Miguel Oliveira também mostraram alguma frustração um com o outro.

The Spaniard has been fined and handed a 6-place grid penalty for Sunday's race ⚠️ #QatarGP ???????? pic.twitter.com/0wOq1emo6x

Tempers flared between @AleixEspargaro and @FrankyMorbido12 in FP2 earlier on! ????

The Beast is furious! ???? @Bestia23 was up on the lap record before he hit traffic! ???? #QatarGP ???????? pic.twitter.com/3mtbW4cxsM

Após tudo estar sanado, a maior luta foi mesmo pelo acesso à Q2. Johann Zarco (1:52.382) e Álex Márquez (1:52.504) seguraram os dois bilhetes e seguiram em frente. Seguiu-se a disputa pela pole-position que ficou para Luca Marini (1:51.762), piloto que está em vias de substituir Marc Márquez na Honda, vaga que esteve associada a Miguel Oliveira. Fabio Di Giannantonio (1:51.829) e Álex Márquez (1:51.898) asseguraram também posição na primeira linha da linha de partida.

An incredible front row as all eyes will be #PECCOvsMARTIN on row 2 ????

This is the starting grid for an unmissable #TissotSprint in the desert! ????#QatarGP ???????? pic.twitter.com/Ln4AaajKZv

— MotoGP™???? (@MotoGP) November 18, 2023