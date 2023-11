Um ano depois de ter começado a testar a semana de trabalho de quatro dias, a 360imprimir fala em resultados “bastantes positivos” da experiência: a taxa de absentismo caiu em 50%, a retenção de trabalhadores aumentou e a maioria das chefias diz não ter notado uma quebra no desempenho das equipas. A produtividade por hora, porém, caiu ligeiramente (1,3%), um número que a empresa interpreta como uma estabilidade do indicador.

A empresa de personalização de produtos já tinha feito uma primeira avaliação sobre os três meses iniciais, em que disse que iria manter debaixo de olho alguns indicadores, como as ausências — que na altura até tinham subido —, a quebra do volume de trabalho ou o facto de 13% dos trabalhadores e 36% das chefias terem indicado, na altura, que ainda não estavam a conseguir usufruir do dia extra de folga na totalidade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.