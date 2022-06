Como passar a trabalhar 4 dias e folgar 3 — e as empresas que já estão a fazê-lo (ou para lá caminham)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi um projeto-piloto inovador para a altura, recebido com “euforia” pelos trabalhadores como novidade que era. Entre 2009 e 2013, a Câmara Municipal de Mafra implementou para alguns trabalhadores dos serviços centrais uma semana que acabava à quinta-feira. Durante esse tempo, mais de uma centena de pessoas passaram a distribuir as 35 horas de trabalho semanal por quatro dias: durante três dias faziam nove horas, noutro oito e a sexta-feira era dia de folga.

“No início estava tudo muito excitado e toda a gente achava que aquilo era caminho“, descreve ao Observador Hélder Sousa e Silva, na altura vereador com o pelouro da Proteção Civil e do Turismo (hoje é presidente da Câmara). Aliás, em declarações à agência Lusa, o social-democrata chegou a apontar, logo no arranque da experiência, que ter um fim de semana de três dias lhe permitia dedicar mais tempo à família “para fazer viagens pelo país em turismo e trabalho”.

Outros relatos recolhidos no início do projeto-piloto mostravam funcionários entusiasmados. “A família ganhou. Por exemplo, ao sábado já não vou às compras, que é algo que ocupa imenso tempo, tento fazer isso na sexta. E fico mais disponível”, dizia uma trabalhadora ao Público. À Lusa, outra funcionária adiantou: “Saber que temos a sexta-feira livre, seja para tratar de nós ou dos filhos, acaba também por nos motivar mais no trabalho”.

O então presidente da Câmara, José Maria Ministro dos Santos (PSD), também se mostrava satisfeito com a experiência, que tinha como objetivo responder ao que dizia ser um problema de falta de tempo dos pais com os filhos. Ministro dos Santos referia que os funcionários estavam mais felizes e apontava as poupanças na despesa do municípios. É que, por cada sexta-feira em que os Paços do Concelho estavam fechados, previa-se uma poupança entre quatro e cinco mil euros, entre serviços de limpeza, segurança, energia e automóveis. O atual autarca não consegue precisar se os valores se concretizaram.

Mas a experiência não durou além de 2013: nesse ano, sob intervenção da troika, o horário da função pública passou a 40 horas semanais. Para a Câmara, tornou-se incomportável distribuir tantas horas por quatro dias. E mesmo apesar de a função pública ter regressado às 35 horas, em 2017, o modelo não voltou. Porquê? Porque a versão da autarquia é que a experiência não foi tão boa assim.

Hélder Sousa e Silva, atual autarca, indica que o entusiasmo inicial se desvaneceu pouco depois. Ao Observador, o social-democrata identifica várias desvantagens da aplicação do modelo, desde logo pelas queixas dos munícipes que, segundo diz, não viram com bons olhos o encerramento de balcões de atendimento ao público às sextas-feiras. “Havia muita queixa e perturbação dos munícipes relativamente aos balcões de atendimento estarem fechados à sexta, perturbava o normal funcionamento”, afirma.

Do lado dos trabalhadores havia “manifestações de cansaço”, pelo aumento das horas diárias — que a folga à sexta não compensava. “Tinham de trabalhar quase ininterruptamente nove horas em três dias, o que era manifestamente pesado para eles. Além de que impactava com a vida familiar, obrigava os filhos a estarem mais horas na escola ou no infantário, os funcionários tinham pouco tempo para estar com eles”, relata.

O facto de só uma parte dos trabalhadores estar no regime dos quatro dias e os restantes no de cinco também foi motivo de fricções dentro da autarquia. E apesar dos benefícios apontados — as poupanças na energia e noutras despesas correntes — a autarquia não pondera voltar ao regime. “Houve algumas pessoas que gostaram da experiência, mas quando o sistema terminou não houve muita gente a ter saudades.”

Joe O’Connor, um dos maiores ativistas da semana de quatro dias e presidente executivo da 4-Day Week Global, uma organização sem fins lucrativos que advoga a redução da semana de trabalho, sublinha que não conhece este caso, mas arrisca apontar algumas falhas ao modelo identificado. Desde logo, as horas trabalhadas, que não diminuíram globalmente, obrigando os trabalhadores a jornadas de trabalho mais longas. Essa opção não é adotada em nenhum dos projetos-piloto que a organização ajuda a pôr em marcha: “Tem de haver uma genuína redução do horário de trabalho“.

O modelo que a organização propõe, e que acredita que já é alcançável em muitos setores e empresas, é o 100%-80%-100%: ou seja, 100% do salário, por 80% do tempo trabalhado atualmente, e 100% da produtividade. Por outras palavras: uma semana com 32 horas é não só desejável como fazível no mundo atual (em Portugal, trabalha-se em média, por semana, 41,3 horas). “Inventámos a semana de cinco dias há um século. Desde então vemos melhorias incríveis da produtividade através de avanços tecnológicos, globalização. No século XXI e na era digital estamos a trabalhar praticamente as mesmas horas que trabalhávamos nas sociedades ocidentais mais avançadas no final dos anos 70 e início dos anos 80”, observa Joe O’Connor.

Mas a semana de quatro dias está longe de ser consensual. O tema entrou na ordem do dia nos últimos tempos — a pandemia, e as novas formas de flexibilidade no trabalho a isso deram azo. “A experiência do trabalho remoto forçou as empresas a olharem para o que os trabalhadores estão a fazer em vez de quanto tempo passam no escritório ou na secretária”, acrescenta O’Connor.

Portugal não é exceção no debate. O Governo já se comprometeu a estudar o tema e diz mesmo que já há “várias empresas” a mostrar interesse em participar no projeto-piloto que está a caminho. Mas antes do projeto ter sido aprovado no Parlamento, já algumas empresas (poucas) testavam o modelo ou outros semelhantes, de redução do horário de trabalho. O mais frequente parece ser o da maior flexibilidade — horários menos rígidos — ou de dispensa durante uma manhã ou uma tarde da semana.

O que vai Portugal estudar? ↓ Mostrar ↑ Esconder Por cá, a semana de quatro dias tem estado na ordem do dia e haverá novidades nos próximos tempos quanto ao tema. Isto porque os deputados aprovaram, na especialidade, a introdução no Orçamento do Estado para 2022 de uma proposta do Livre que prevê a promoção de um estudo e de um projeto-piloto para “analisar e testar novos modelos de organização do trabalho, incluindo a semana de quatro dias em diferentes setores e o uso de modelos híbridos de trabalho presencial e teletrabalho”. De que se trata esse projeto? Quando será implementado? Quantas empresas serão abrangidas? A medida aprovada não detalha. Aliás, a proposta inicial do Livre era muito mais concreta sobre as ideias para esse projeto-piloto, propondo um programa que testasse a semana de 30 horas de trabalho, em 4 dias, “a implementar a partir de 2023 e ao longo de três anos, num conjunto de até 100 empresas nacionais que nele se inscrevam”. Mas estes pormenores não constam na proposta que, efetivamente, teve luz verde do PS. Não foi com grande surpresa que o partido do Governo deixou a proposta passar, já que há uma referência mais lata à semana de quatro dias no programa do Governo (vertida do programa do PS). Aí, o Executivo comprometia-se a “promover um amplo debate nacional e na concertação social sobre novas formas de gestão e equilíbrio dos tempos de trabalho, incluindo a ponderação de aplicabilidade de experiências como a semana de quatro dias em diferentes setores e o uso de modelos híbridos de trabalho presencial e teletrabalho, com base na negociação coletiva”. Nos debates eleitorais, António Costa também já tinha deixado a intenção de dar avanços no modelo dos quatro dias. A João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, chegou a dizer: “Não estamos a falar em 30 horas. Podemos trabalhar quatro dias por semana, mais horas em cada dia. Hoje o teletrabalho criou uma nova forma de flexibilidade, de organização do trabalho, que é muito importante. E as empresas mais dinâmicas e modernas estão a encontrar com os seus trabalhadores novas formas”, atirou. Na prática, o que a proposta do Livre faz é acelerar o processo para estudar a possibilidade de implementação da semana de quatro dias. Um “bom ponto de partida”, acredita Pedro Gomes, professor de Economia da Universidade de Londres, em entrevista ao programa História do Dia, da Rádio Observador. O docente acredita nos benefícios económicas da semana de quatro dias — chegou a escrever um livro sobre o tema — e que o modelo seja generalizado dentro de quatro a seis anos. Para já, pouco se sabe sobre o programa-piloto que o Governo quer implementar. A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, apenas disse que será de base voluntária, que terá de garantir que não há perda de direitos para os trabalhadores e que também será feita no setor público. Falta definir os parâmetros e requisitos para os participantes, nomeadamente a nível de representatividade. Esse trabalho será feito na concertação social (no caso do setor privado). E já “várias empresas” mostraram interesse em fazer parte.

Semana de quatro dias durante um mês, uma vez por mês ou sexta “à espanhola” — assim testa Portugal

A consultora financeira Doutor Finanças foi das primeiras em Portugal a anunciar testes para a semana de quatro dias, sem perda salarial. O primeiro projeto-piloto aconteceu em agosto do ano passado e permitia aos trabalhadores escolher o dia em que queriam folgar — a segunda e a sexta-feira eram os dias de eleição — em coordenação com as chefias, para garantir que nos cinco dias úteis havia sempre alguém disponível a prestar serviço aos clientes. O feedback dos trabalhadores foi positivo, mas Irene Vieira Rua, diretora de recursos humanos, confessa ao Observador que se pudesse voltar atrás não teria escolhido agosto para fazer o teste: é que é já um mês, tendencialmente, de mais ausências devido aos períodos de férias. E isso não facilitou a mudança.

É por isso que não arrisca fazer uma estimativa de como a produtividade global da empresa, que conta com 180 trabalhadores, foi afetada. Até porque, confessa, os trabalhadores podem ter acabado por fazer mais do que oito horas diárias, embora não tivesse sido esse o objetivo — mas sim melhorar a conciliação entre a vida pessoal e profissional.

“Estava muita gente de férias e não podemos diminuir proporcionalmente a quantidade de clientes. Apesar de termos dado indicação para que não se trabalhasse mais nos quatro dias, temo que algumas pessoas tivessem trabalhado mais e que isso tivesse desequilibrado a sua vida”, conta ao Observador. Outro dos problemas identificados foi a dificuldade em conciliar agendas porque não era fixo o dia em que cada um folgava.